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【大行點睇】滙豐上調旺旺目標價　預期集團國內銷售錄得高增長

股樓投資 15:34 2022/02/15

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滙豐研究發表報告，旺旺(00151) 派息率高，在目前低迷的市況中脫穎而出，加上預期看好公司國內銷售渠道錄得高增長，而海外疫情較穩定，料海外市場在去年錄得下跌後，今年將陸續恢復，料可錄得擴張。

同場加映﹕【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

該行上調旺旺2021年至2023年預測每股盈利3.4%、5.2%及5.5%，對旺旺維持「買入」，將目標價由7.4元調高至8.5元。

【內房危機】萬科企業郁亮指內房步「黑鐵時代」 今年要背水一戰 「不買頭等艙機票」

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撰文 : 周兆邦

中國旺旺（00151） 港股

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