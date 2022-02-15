【新股IPO】陌陌擬來港第二上市 高盛和中金任保薦人

消息指，以陌生人社交平台起家的陌陌科技（現已改名為摯文集團），已正式啟動回港第二次上市計劃，上市週期視情況而定，如順利或將於半年至1年內掛牌，保薦人為高盛和中金。不過對於上市一事，公司不予置評。

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陌陌於去年8月將公司法定名稱「Momo Inc.」變更為「Hello Group Inc.」，「陌陌集團」亦正式更名為「摯文集團」。唐岩於2020年辭任行政總裁轉任董事局主席，原公司總裁兼營運總監王力出任行政總裁一職。

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成立於2011年的陌陌，以陌生人社交平台起家，旗下擁有陌陌、探探、赫茲等多款手機應用以及包含電影製作發行、節目製作、金融投資等多元業務。



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記者：張以正