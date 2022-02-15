  • 22°C
香港時間 : 2022215日 (二) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】陌陌擬來港第二上市 高盛和中金任保薦人

股樓投資 16:08 2022/02/15

分享：

消息指，以陌生人社交平台起家的陌陌科技（現已改名為摯文集團），已正式啟動回港第二次上市計劃，上市週期視情況而定，如順利或將於半年至1年內掛牌，保薦人為高盛和中金。不過對於上市一事，公司不予置評。

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

陌陌於去年8月將公司法定名稱「Momo Inc.」變更為「Hello Group Inc.」，「陌陌集團」亦正式更名為「摯文集團」。唐岩於2020年辭任行政總裁轉任董事局主席，原公司總裁兼營運總監王力出任行政總裁一職。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

成立於2011年的陌陌，以陌生人社交平台起家，旗下擁有陌陌、探探、赫茲等多款手機應用以及包含電影製作發行、節目製作、金融投資等多元業務。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
中金公司（滬：601995） 中金公司（03908） 高盛（Goldman Sachs，美：GS） 陌陌（美：MOMO） IPO 港股

上一篇文章

【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修

下一篇文章

【大行報告】 大摩指華潤啤酒疫情因素已反應 相信股價60日內將升 目標睇70元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】索羅斯買入2千萬股Rivian 總值20億美元
【美股焦點】索羅斯買入2千萬股Rivian 總值20億美元
【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講
【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講
【青姐話】疫情無限 唯有等V彈
【青姐話】疫情無限 唯有等V彈
【二手樓價】不敵疫情　港島市區盤錄蝕讓　翰林峰3年半損手65萬
【二手樓價】不敵疫情　港島市區盤錄蝕讓　翰林峰3年半損手65萬
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【樓市熱話】萬4蚊租南丫島北角新邨700呎村屋？ 附加條件「不寵物優先」 業主被批堅離地
【樓市熱話】萬4蚊租南丫島北角新邨700呎村屋？ 附加條件「不寵物優先」 業主被批堅離地
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款