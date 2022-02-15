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【職場熱話】公司為節省開支 竟要求大廚洗廁所 打工仔感受職場欺壓考慮辭職

理財智慧 17:09 2022/02/15

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最近香港疫情再度爆發，不少公司為了節省支出也無所不用其極，近日有網民於FB專頁「奴工處」發文，指自己是一位大廚，而公司在疫情爆發後因收入減少而要裁員，但其公司對樓主做了一件十分過分的事，使他感到受職場欺壓，於是他正猶豫應否辭職，並向網民詢問意見。

樓主經歷：

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同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 公司這樣的做法連有沒有糧出也不知道，不做好過做。」，「大廚要洗廁所？這不但是欺壓，更是衞生的問題。」，也有人指，「若有家庭重擔便忍，若沒有的話便走吧。」。

另有網民指，「 若大廚不做，老闆應該比你更害怕，除非他自己也是大廚。」，「根本便不合理，3個也是不同的範疇，若3樣也做不好，到時又會解僱你。」。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

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責任編輯：關海儀

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辭職 全職 香港

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