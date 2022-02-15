【樓市熱話】夫婦預算600萬 欲於九龍東或新界置業 目標340呎一房單位 新單幢樓VS舊屋苑費煞思量

不少人也會有置業的打算，不知道大家在買樓時會較喜歡屋苑還是單幢樓呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己最近打算置業買一個一房單位，而預算則為約600萬，但他卻在選擇新單幢樓及舊屋苑之間猶豫不決，認為兩者各有利弊，於是向網民詢問意見。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「屋苑吧，換樓相對較容易。」，「 屋苑也不一定要選舊，康城一房單位也新。」，也有人指，「新單幢樓住得較開心，又有升值潛力，大型屋苑雖然流通量較大，但過了20年後便未必會有人買了，若價錢差不多，當然是選新單幢樓。」。

另有網民指，「 你也打算要生小孩了，而小朋友大了，也需要多一間房，到時也需要再換樓，所以你根本也不需要考慮單位到了70年會怎樣辦，因為你也住不了這麼久。」。

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責任編輯：關海儀