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【職場文化】留住人才關鍵：提升員工參與度　管理層宜適時肯定員工表現

商業 15:00 2022/02/15

分享：

獵頭公司WeCruitr行政總裁Jack Kelly認為，管理層有責任確保員工的參與度，讓他們無論是在辦公室還是在家工作，都感到舒適和快樂。（法新社）

在「大辭職潮」（Great Resignation）和人才爭奪戰的就業市場上，培養員工參與度（employee engagement）是至關重要的。有專家認為，管理層可透過給予工作自主權、表揚員工，以確保員工的參與度。

【職場文化】如何應對大辭職潮？　報告：僱主宜了解員工渴望向上流動

參與度是衡量員工動力、動機和忠誠的指標，如果一個人熱愛他所從事的工作，並在日常職責中獲得意義和目的，他就會表現得很好；上司、同事、下屬和客戶也會欣賞員工的努力，種種因素將推動其在公司的投入度。

管理層有責任確保員工參與度

獵頭公司WeCruitr行政總裁Jack Kelly認為，管理層有責任確保員工的參與度，讓他們無論是在辦公室還是在家工作，都感到舒適和快樂。管理層必須勾勒出一套核心價值觀，灌輸一種信任、尊重、讚賞和具有職業發展前景的企業文化。

【職場文化】「有毒」職場文化　使員工離職機會高 10 倍

另一方面，員工都要認同公司積極、協作的價值觀。當擁有具有團隊精神的熱情員工，公司將變得更強大，並能增強客戶滿意度和業內的領導地位，因此這是一個招聘和留住人才的理想方法。

為了提高員工的參與度，Kelly認為管理層必須讓員工獲得工作的所有權。員工一旦被聘用，管理層就應當信任他們，並提供足夠的自由，讓他們以任何最有效的方式執行工作、完成任務。與其強迫員工留在辦公室的某些時間工作，不如允許他們以最適合自己的方式完成工作。

關注結果而不是時間

同時，主管們應把重點放在生產力上，關注任務結果而不是時間，讓任何員工都可以最佳工作方式，來安排自己的工作時間和工作場所。

【職場文化】三大關鍵重塑企業文化　僱員揀工要靈活性、關愛度兼備

慶祝成就和勝利都相當重要，Kelly建議無論是多麼微小的成果，公司都需要向員工的成就和努力表示讚賞和獎勵。當員工的努力獲得公開承認和獎勵時，就會推動企業發展到一個新水平，讓所有在職員工感到自豪，從而提升整體員工參與度。

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責任編輯：陳卓賢

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