  • 22°C
香港時間 : 2022215日 (二) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國壽2628】國壽原董事長王濱被捕傳涉本港殼股交易及洗黑錢　中國太平挫近6%

股市 14:38 2022/02/15

分享：

【國壽2628】國壽前董事長王濱被捕傳涉本港殼股交易及洗黑錢

國壽 （02628） 執行董事、董事長王濱上月因涉嫌嚴重違紀違法而離任，並接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，國壽本身或官方都未有提及王濱具體違紀事項。內媒日前引述消息指，王濱被捕涉及任職太平集團及交通銀行時的行為，且與香港殼股及在港洗黑錢有關。

國壽及中國太平 （00966） 今日股價均顯著向下。截至本港時間下午2時35分，國壽挫近4%，報13.92元，中國太平更跌近6%，報11.04元。

財新：王濱於太平集團任職時　香港太平金控成「投資黑洞」

內媒《財新周刊》日前報導，王濱在任職太平集團及交通銀行時曾違紀，並涉及太平集團在港的投資平台太平金控的投資黑洞。報導稱王濱長期涉及頻繁的本港殼股交易，並因而導致太平集團出現最少數十億元虧損，引發王濱遭舉報。

此外，他亦與華融集團前董事長賴小民有密切往來。報導又稱，王濱被捕後，其家中被搜出大量金條。

王濱與賴小民據報密切往來　「家藏大量金條」

《財新周刊》又引述消息指，王濱在2018年經黑龍江同鄉以百億元買入北角商廈作為太平集團香港新總部，而該同鄉正正就是深圳中科創金融控股集團有限公司創辦人張偉。張偉曾活躍本港資本市場，但2019年因涉黑在深圳被捕。報導質疑，有關北角商廈交易恐涉及洗黑錢。

網上資料顯示，63歲的王濱1985年加入共產黨。王濱畢業於西南財經大學貨幣銀行學碩士，南開大學金融學博士，曾任交通銀行股份有限公司執行董事、副行長，亦曾出任中國太平保險集團董事長。他自2018年9月起加入中國人壽保險（集團）公司，擔任董事長一職。

*港股現水平應否做淡？ 恒指周五季檢前對港股影響*

相關文章：

【國壽2628】國壽推舉非執董袁長清代為履行董事長　因王濱正接受中紀委調查

【中紀委巡視】外電：中紀委巡視人行抵禦私企風險是否疏忽、傳不滿獨立性論述　此前已調查兩前官員

【阿里巴巴】中紀委開除周江勇黨藉「與資本勾連」、無點名企業　螞蟻集團曾被質疑入股其弟公司後折讓獲地

 

港股 中國人壽（02628） 洗黑錢 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【學校停課】教育局延長暫停面授課堂安排至3月6日、取消小六最後一次呈分試　香港今增2071宗確診
【學校停課】教育局延長暫停面授課堂安排至3月6日、取消小六最後一次呈分試　香港今增2071宗確診
【HSBC滙豐】滙豐委任林慧虹擔任香港區行政總裁　林慧虹：要做「香港銀行」
【HSBC滙豐】滙豐委任林慧虹擔任香港區行政總裁　林慧虹：要做「香港銀行」
【大行報告】花旗調高滙豐HSBC目標價兩成　料英美加息將推高淨利息收入
【大行報告】花旗調高滙豐HSBC目標價兩成　料英美加息將推高淨利息收入
【恒指ADR+夜期】阿里美股靠穩　夜期跌99點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股靠穩　夜期跌99點（不斷更新）
【名家看法】大摩郭強盛：三大原因拖累恒指首季料下試最悲觀預測　潛在跌幅15%
【名家看法】大摩郭強盛：三大原因拖累恒指首季料下試最悲觀預測　潛在跌幅15%
【美股期貨】道指期貨跌23點　納指期貨升近0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌23點　納指期貨升近0.2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款