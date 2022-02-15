【國壽2628】國壽原董事長王濱被捕傳涉本港殼股交易及洗黑錢　中國太平挫近6%

▲ 【國壽2628】國壽前董事長王濱被捕傳涉本港殼股交易及洗黑錢

國壽 （02628） 執行董事、董事長王濱上月因涉嫌嚴重違紀違法而離任，並接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，國壽本身或官方都未有提及王濱具體違紀事項。內媒日前引述消息指，王濱被捕涉及任職太平集團及交通銀行時的行為，且與香港殼股及在港洗黑錢有關。

國壽及中國太平 （00966） 今日股價均顯著向下。截至本港時間下午2時35分，國壽挫近4%，報13.92元，中國太平更跌近6%，報11.04元。

財新：王濱於太平集團任職時 香港太平金控成「投資黑洞」

內媒《財新周刊》日前報導，王濱在任職太平集團及交通銀行時曾違紀，並涉及太平集團在港的投資平台太平金控的投資黑洞。報導稱王濱長期涉及頻繁的本港殼股交易，並因而導致太平集團出現最少數十億元虧損，引發王濱遭舉報。

此外，他亦與華融集團前董事長賴小民有密切往來。報導又稱，王濱被捕後，其家中被搜出大量金條。

王濱與賴小民據報密切往來 「家藏大量金條」

《財新周刊》又引述消息指，王濱在2018年經黑龍江同鄉以百億元買入北角商廈作為太平集團香港新總部，而該同鄉正正就是深圳中科創金融控股集團有限公司創辦人張偉。張偉曾活躍本港資本市場，但2019年因涉黑在深圳被捕。報導質疑，有關北角商廈交易恐涉及洗黑錢。

網上資料顯示，63歲的王濱1985年加入共產黨。王濱畢業於西南財經大學貨幣銀行學碩士，南開大學金融學博士，曾任交通銀行股份有限公司執行董事、副行長，亦曾出任中國太平保險集團董事長。他自2018年9月起加入中國人壽保險（集團）公司，擔任董事長一職。

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