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【新冠疫苗】英延遲5至11歲童接種 仍未接納專家意見

環球社會熱點 15:22 2022/02/15

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英國疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI）一周前已建議5至11歲兒童接種疫苗計劃，惟英國政府仍未公布相關計劃，5至11歲兒童據報最快要到復活節才能接種。JCVI指未知政府推遲5至11歲童打針的原因，英國首相約翰遜將在下周公布與病毒共存的抗疫措施，政府指屆時會有更多指引。

英國出現Omicron與Delta結合新變種Deltacron 【下一頁】

JCVI一周前已向政府提交建議，將5至11歲兒童納入合資格接種範圍，但建議指5至11歲兒童接種並無緊急性。但政府延遲批准，指仍在審查新一周的數據。JCVI成員接受英媒訪問透露，對政府推延的原因一無所知。

英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）成員Christina Pagel批評，JCVI以及政府內部決策過程缺乏透明度，延遲宣布只會為一直等候5至11歲兒童接種的家庭帶來額外壓力。

她指現時5至11歲兒童兒確診比例屬所有年齡層中最高，等到學期結束後才開始接種決定並不合適，未能阻止今年內或有超過50萬兒童受感染。

英國查理斯妻子卡米拉確診新冠 正自我隔離 【下一頁】

外界預料約翰遜（Boris Johnson）將在下周一（21日），宣布與病毒共存的長期抗疫措施。英國政府發言人表示已收到JCVI建議，作為與病毒共存策略工作的一部分，當局將適時公布更多細節。英國傳媒報道指，5至11歲兒童最快要到復活節才開始接種疫苗。

 

責任編輯：李俊儀

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