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有指俄周三入侵 烏克蘭定該日為團結日 掛國旗唱國歌

環球社會熱點 15:20 2022/02/15

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俄烏局勢持續緊張，有指俄羅斯將在當地周三發動侵略，烏克蘭總統澤連斯基宣布將周三（16日）定為「團結日」，要求當日全國掛上國旗及民眾要唱國歌，以示對抗俄羅斯的決心。另外。對於澤連斯基指俄羅斯將於周三入侵，他的助理澄清，言論是諷刺性質，不應按字面意思解讀。

烏克蘭否認放棄申請加入北約（第二版） 【下一頁】

拜登早前曾揚言俄羅斯最快在周三入侵烏克蘭，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周一（14日）宣布將周三定為烏克蘭全國「團結日」（day of unity），並已簽署相關法令。他要求所有建築物當日掛上國旗，民眾當日要唱及演奏國歌，以示反抗俄羅斯決心。

外媒近期有報道指部分烏克蘭官員、政界人士及富商憂慮俄烏開戰，紛紛乘搭私人飛機逃離烏克蘭。澤連斯基就下令逃離烏克蘭的這批人，必須在24小時内返回烏克蘭。

美國烏克蘭元首通電 澤連斯基邀拜登訪問當地 【下一頁】

澤連斯基曾在twitter帖文中指，獲告知周三將被入侵，引起關注。他的助理其後向美媒澄清，言論是諷刺性，是嘲諷傳媒指明周三是入侵日的說法，不應照字面意思解讀。助理強調澤連斯基的帖文是為了促進國民團結。

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責任編緝：郭麗明

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