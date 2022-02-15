  • 21°C
香港時間 : 2022215日 (二) 14:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芯片短缺】富士康將投資9.2億元　印度興建芯片廠

商業 14:22 2022/02/15

分享：

富士康表示，將投資1.187億美元（約9.2億港元）與Vedanta成立一家新的合資公司，Vedanta將成為合資公司的大股東，而富士康將持有該合資公司40%股份。（法新社）

新冠疫情帶來的全球芯片供應短缺問題，至今仍未有緩和跡象。iPhone供應商富士康日前宣布與印度大型跨國集團Vedanta合作，在當地建立芯片工廠，在芯片短缺的大環境下尋求業務多樣化。

【富士康印度】將影響iPhone出貨？　工廠集體食物中毒引抗議　女工宿舍條件曝光

富士康涉足電動車和芯片領域

富士康是蘋果（Apple）電子產品的主要供應商，近年業務更擴展到電動車（EVs）和芯片等領域。Vedanta則是印度最大的鋁生產商，也是石油和天然氣的主要供應商，也在電訊領域有業務。

【電動車市場】鴻海集團率先曝光3款電動車產品圖片　將於10月18日正式亮相

富士康在聲明中表示，已經與Vedanta簽署一份制造芯片的諒解備忘錄，稱這是「對印度國內電子產品制造業的重大推動」。

富士康表示，將投資1.187億美元（約9.2億港元）與Vedanta成立一家新的合資公司，Vedanta將成為合資公司的大股東，而富士康將持有該合資公司40%股份。聲明亦提到「這是兩家公司首次成立的合資企業，將支持印度總理莫迪在印度創建一個芯片制造生態系統的願景。」

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Google手機】首度使用自研芯片　Google CEO：Pixel 6系列成史上單季最暢銷手機
2022/02/03
【Google手機】首度使用自研芯片　Google CEO：Pixel 6系列成史上單季最暢銷手機
【機迷熱話】芯片持續短缺　Sony再下調PS5銷售預測
2022/02/03
【機迷熱話】芯片持續短缺　Sony再下調PS5銷售預測
【知識產權】南韓政府設工程師追踪監控名單　防電子技術外流保知識產權
2022/02/07
【知識產權】南韓政府設工程師追踪監控名單　防電子技術外流保知識產權
【加密貨幣】英特爾研發新加密貨幣芯片　旨在提高能源效益
2022/02/14
【加密貨幣】英特爾研發新加密貨幣芯片　旨在提高能源效益

你可能感興趣

【Google手機】首度使用自研芯片　Google CEO：Pixel 6系列成史上單季最暢銷手機
19:33 2022/02/03
【Google手機】首度使用自研芯片　Google CEO：Pixel 6系列成史上單季最暢銷手機
【機迷熱話】芯片持續短缺　Sony再下調PS5銷售預測
15:07 2022/02/03
【機迷熱話】芯片持續短缺　Sony再下調PS5銷售預測
【知識產權】南韓政府設工程師追踪監控名單　防電子技術外流保知識產權
17:00 2022/02/07
【知識產權】南韓政府設工程師追踪監控名單　防電子技術外流保知識產權
晶片 富士康 iPhone 印度 Apple 電動車 疫情

下一篇文章

【電動車】2021年全球電動車銷量排行出爐　Tesla居冠市佔達14%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【夜市美食】麥當勞夜市鹽酥麥炸雞 情人節率先試
【夜市美食】麥當勞夜市鹽酥麥炸雞 情人節率先試
【員工福利】為吸引員工　美國餐廳取消小費改提高時薪
【員工福利】為吸引員工　美國餐廳取消小費改提高時薪
【職場文化】如何應對大辭職潮？　報告：僱主宜了解員工渴望向上流動
【職場文化】如何應對大辭職潮？　報告：僱主宜了解員工渴望向上流動
【南韓經濟】2027年南韓人均GDP預計超日本　為何南韓年輕人卻不在乎？
【南韓經濟】2027年南韓人均GDP預計超日本　為何南韓年輕人卻不在乎？
【人才管理】僱主注意！大離職潮持續　六招助企業挽留人才
【人才管理】僱主注意！大離職潮持續　六招助企業挽留人才
【營商之道】賣剩蔗變搖錢樹　生意破紀錄　餐飲集團CEO：決策「諗先幾步」
【營商之道】賣剩蔗變搖錢樹　生意破紀錄　餐飲集團CEO：決策「諗先幾步」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款