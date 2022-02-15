【芯片短缺】富士康將投資9.2億元　印度興建芯片廠

▲ 富士康表示，將投資1.187億美元（約9.2億港元）與Vedanta成立一家新的合資公司，Vedanta將成為合資公司的大股東，而富士康將持有該合資公司40%股份。（法新社）

新冠疫情帶來的全球芯片供應短缺問題，至今仍未有緩和跡象。iPhone供應商富士康日前宣布與印度大型跨國集團Vedanta合作，在當地建立芯片工廠，在芯片短缺的大環境下尋求業務多樣化。

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富士康涉足電動車和芯片領域

富士康是蘋果（Apple）電子產品的主要供應商，近年業務更擴展到電動車（EVs）和芯片等領域。Vedanta則是印度最大的鋁生產商，也是石油和天然氣的主要供應商，也在電訊領域有業務。

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富士康在聲明中表示，已經與Vedanta簽署一份制造芯片的諒解備忘錄，稱這是「對印度國內電子產品制造業的重大推動」。

富士康表示，將投資1.187億美元（約9.2億港元）與Vedanta成立一家新的合資公司，Vedanta將成為合資公司的大股東，而富士康將持有該合資公司40%股份。聲明亦提到「這是兩家公司首次成立的合資企業，將支持印度總理莫迪在印度創建一個芯片制造生態系統的願景。」

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責任編輯：陳卓賢