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【Deltacron】英國出現Omicron與Delta結合新變種

環球社會熱點 14:15 2022/02/15

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塞浦路斯上月曾宣布發現Omicron與Delta結合的新變種，命名為Deltacron，但其後證實發現有誤。英媒報道指英國境内發現Deltacron，英國衛生安全局目前將這款新變種列入調查。

加拿大安大略省下月取消疫苗通行證 維持口罩令 【下一頁】

塞浦路斯大學教授科斯特奇茨（Leondios Kostrikis）上月初宣布，在塞浦路斯國内採集的25個樣本中發現Deltacron。這個發現當時引起國際社會憂慮，但其後證實塞浦路斯發現的Deltacron實際為實驗室交叉污染。

英媒指出英國今次出現的Deltacron，與塞浦路斯屬交叉污染的樣本完全無關。英國衛生安全局（UKHSA）證實，當局正在監測及調查Deltacron變種。

UKHSA以「Delta x Omicron Recombinant」來標註Deltacron變種，指英國目前出現相關確診個案，但沒有公布個案細節。

【英國王室】查理斯妻子卡米拉確診新冠 正自我隔離 【下一頁】

【Omicron】可於塑膠表面存活8日 專家教一招殺毒 【下一頁】

研究指各款病毒株於塑膠及皮膚表面的平均存活時間：

（詳情瀏覽【Omicron】可於塑膠表面存活8日 專家教一招殺毒）

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英媒引述當地科學家的看法，認為同時感染Omicron及Delta變種的民眾體内病毒進化，從而演變出Deltacron這款新變種。

英國宣布周一（14日）新增超過4.1萬宗新冠確診個案，累計有超過1,834.8萬宗確診。同日再多35名新冠患者死亡及1,413名患者入院，死亡及住院人數升幅回落。

英國12歲或以上人口當中，有91.3%人口已接種首劑新冠疫苗；有84.8%人口已接種兩劑；有65.7%人口已接種3劑。

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責任編輯：鄭錦玲

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