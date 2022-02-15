【電動車】2021年全球電動車銷量排行出爐　Tesla居冠市佔達14%

▲ 市場研究機構Canalys指出，2021年全球電動汽車銷量按年增109%，Tesla居市佔榜首擁14%。（法新社圖片）

市場研究機構Canalys指出，2021年全球電動汽車銷量按年增109%，Tesla居市佔榜首擁14%；不過受疫情及車用芯片短缺影響，2021年全球汽車市場僅成長4%。

【航空復甦】Airbus料亞太飛機需求強勁 小型客機更搶手

Canalys對全球電動汽車市場的最新研究顯示，包括全電動和插電式混合動力乘用車，2021年全球售出650萬輛電動汽車，佔整體汽車銷量9%，比 2020年增長109%。

分析顯示電動汽車的需求在2021年依舊強勁，若非長期零件短缺仍影響全球每間汽車製造商，銷量本可更高。

一眾品牌中，Tesla以14%的市場佔比引領全球電動汽車市場，而福士（Volkswagen）以12%的市場份額居全球第2，與2020相比，該企在2021年的電動汽車銷量直接翻倍。

中國電動車銷量佔全球一半

地區表現方面，中國電動汽車銷量超過320萬輛，比2020年銷量增加200萬輛，佔全球電動汽車銷輛的一半。

各大品牌於每個細分市場均推出了許多新車型。Canalys首席分析師 Jason Low 表示，從小型到主流以及高檔私家車，2021年中國銷售的新車中有15%是電動汽車，數字是2020年的2倍多，故2022年以至未來仍有巨大的增長空間。

【中小企營商】港1月中小企業務收益跌至37.8 飲食業酒樓生意影響最大

【中小企營商】港1月中小企業務收益跌至37.8 零售商預料整體銷售額跌1成

歐洲仍是電動車採用率最高地方

近期傳統汽車製造商積極進軍歐洲各地電動車市場。在歐洲，電動汽車佔2021年汽車總銷量的19%，售出了230萬輛汽車。Tesla Model 3則成為2021年歐洲最暢銷的電動汽車，Volkswagen、Audi、Škoda的幾款車型銷售表現亦甚佳。

Canalys分析師Ashwin Amberkar表示，歐洲對電動汽車的需求持續強勁。事實上，在許多歐洲國家，電動汽車佔新車銷量的25%以上，但顧客必須要有耐心等待新電動汽車9到12個月的交付期。

美國市場落後於中國和歐洲

美國方面，電動汽車銷量繼續落後於中國和歐洲。2021年在美國銷售的新車中只有4%為電動汽車。Tesla繼續主導美國電動汽車銷售，估計份額略低於60%。不過，大品牌於2021年推出了幾款新型電動汽車，銷售勢頭和消費者的興趣有增加趨勢。

【職場熱話】疫下營商環境現巨變 逾7成行政總裁擔心失業

【人才管理】餐飲集團疫下未曾裁員 切記滿足員工需要

責任編輯：李智美