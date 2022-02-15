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中國人壽2628股價午後續軟跌逾4% 回試保力加通道中軸買賣策略如何

股市 14:15 2022/02/15

分享：

中國人壽 （02628） 股價午後續軟，現跌逾4%，報13.86元。國壽股價經過早前一輪急升後，近兩個交易日回調顯著，14天RSI由逾70急回51，股價亦下試保力加通道中軸待變，有何啟示？華晉證券資產管理有限公司投資總監馮宏遠（Thomas）話你知：【精華速睇】

**港股現水平應否做淡？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析**【按此速睇－附time code】

Time code
00：46 - 港股今日焦點速覽　
01：08 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：27 - 亞太股市早段市況速報
02：48 - 預計烏克蘭、俄羅斯局勢短勢緊張   料美股今周捱沽但未至於大跌
05：27 - 美股短綫受聯儲局官員對收息看法影響
06：41 - 跟進虎年利是股Tuttle資本空頭創新主動型ETF（SARK.US）    仍是對沖好選擇？
09：43 - 港股上日市況速覽+北水盤路
10：31 - 負面因素多   港股短綫睇淡？
11：43 - 恒指短綫拉鋸24000點至25000點    年底可上望27000點
13：02 - 跌穿24000點才考慮做淡恒指    市場短期炒股不炒市
13：17 - 港股現受烏俄局勢、疫情兩大因素影響
13：44 - 周五恒指季檢怎預示？
15：00 - 思摩爾 （06969） 、農夫山泉 （09633） 短綫已無水位搏   短綫寧可搏大唐新能源 （01798）
16：56 - 手機設備股未有新動力炒上    舜宇光學 （02382） 不宜亂撈底
20：37 - ET一周開倉：中國鋁業 （02600） 、渣打銀行 （02888） 、Affirm（AFRM.US）
26：28 - 港股開市前市況速報
26：51 - 觀眾問股：如俄烏開戰中海油 （00883） 可搏？  買SPDR金ETF （02840） 更好？
29：21 - 觀眾問股：中國人壽 （02628） 15.3元有貨   可上望多少？
31：15 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 59.3元持有應怎處理？
32：51 - 觀眾問股：中華煤氣 （00003） 想長揸收息   睇咩價位買入？上望多少？
34：25 - 港股開市初段市況速報
36：51 - A股開市初段速報
37：17 - 觀眾問股：內房股似乎回暖   碧桂園 （02007） 、世荗 （00813） 值得買嗎？
40：55 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 10.48元買入仍有上望空間？
42：09 - 觀眾問股：長江基建 （01038） 突破50元   46.63元持貨可加注嗎？
43：41 - 觀眾問股：勝獅貨櫃 （00716） 前景、走勢點睇？
44：41 - 觀眾問股：中國南方航空 （01055） 前景點睇？未有貨可買入？
46：57 - 觀眾問股：黃金ETF買入策略？  談SPDR金ETF （02840）
49：31 - 觀眾問股：中移動 （00941） 點睇？ 短炒何時出手？持貨睇咩價位？
51：07 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） vs 中銀香港 （02388） 點揀？恒生銀行 （00011） 更睇好？
53：07 - 港股開市初段市況速報
53：32 - 消息股速報：舜宇光學 （02382） 、丘鈦科技 （01478） 、中海石油化學 （03983） 、中國宏橋 （01378）
54：41 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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