【譚仔國際 2217】 譚仔國際母企公布業績 譚仔9個月少賺兩成

譚仔國際（02217） 公布，其控股股東東利多日本（Toridoll）截至去年12月底止9個月，當中包括譚仔國際的海外分部數據，收益為310億日圓，按年增長37.3%；業務溢利22億日圓，按年增長103.8%。

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惟譚仔國際業務見倒退，期內，譚仔國際收益為17.8億元，按年升37.4%；除稅後溢利1.8億元，按年跌20.7%。業務倒退，加上本港再次收緊防疫措施，多隻本地餐飲股表現疫弱，譚仔國際股價今日（15日）低見2.84元，最多跌2.1%，最新報2.87元，跌1%。

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記者：郭秀慧