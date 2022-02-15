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【譚仔國際 2217】 譚仔國際母企公布業績 譚仔9個月少賺兩成

股樓投資 13:55 2022/02/15

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譚仔國際（02217） 公布，其控股股東東利多日本（Toridoll）截至去年12月底止9個月，當中包括譚仔國際的海外分部數據，收益為310億日圓，按年增長37.3%；業務溢利22億日圓，按年增長103.8%。

同場加映﹕【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

惟譚仔國際業務見倒退，期內，譚仔國際收益為17.8億元，按年升37.4%；除稅後溢利1.8億元，按年跌20.7%。業務倒退，加上本港再次收緊防疫措施，多隻本地餐飲股表現疫弱，譚仔國際股價今日（15日）低見2.84元，最多跌2.1%，最新報2.87元，跌1%。

【內房危機】萬科企業郁亮指內房步「黑鐵時代」 今年要背水一戰 「不買頭等艙機票」【見下頁

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記者：郭秀慧

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防疫措施 譚仔國際（02217） 疫情 餐飲 餐飲股

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