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【虛擬銀行】livi bank開拓保險業務　首批產品將代理中銀人壽保險

理財智慧 14:11 2022/02/15

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livi bank宣布獲發保險代理機構牌照，未來將推出一系列保險產品，同時將與其主要股東中國銀行、旗下中銀集團人壽合作，首批產品將代理中銀人壽承保的保險計劃。

livi bank的客戶只需在livi手機應用程式上輕按數下，即可輕鬆購買和管理自己的保險產品，讓原本繁瑣的程序變得簡單快捷。另外，livi 將使用應用程式介面 （API），與中銀人壽一同提供無縫的虛擬保險體驗。

【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

livi 行政總裁孫大威稱: 「隨著獲得保險代理機構牌照，livi 將進一步擴展金融服務範圍，並將推出簡易透明的保險產品。我們相信購買保險應變得更加簡單，透過數碼技術，我們將為香港保險市場帶來創新、簡單和安全的客戶體驗｡

livi bank由中銀香港（控股）、京東科技和怡和集團共同擁有，全新的合作充分反映livi善用其股東生態圈的優勢，以豐富客戶體驗。

【筍工推介】康文署招聘流動圖書館助理員 月薪逾1.8萬元 持指定駕照DSE學歷可申請【見下頁

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撰文 : 陳楚琨

虛擬保險 京東集團—SW（09618） livi Bank 金融服務 產品 經濟 虛擬銀行 京東（美：JD） 保險產品 香港

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