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【職場熱話】WFH湊仔失蹤影 日後公司或以不定期電話抽查 打工仔怨一個累全家

理財智慧 17:24 2022/02/15

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疫情下不少公司都轉為在家工作，員工相對有更大自由度，只要自律工作不受影響便可。近日有網民在討論區發文指由於一名女同事WFH期間只顧照顧家中小孩，影響工作，公司未來亦可能因此會以不定期電話抽查員工工作狀況。

樓主經歷：

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【職場熱話】先天家境條件優厚  不靠父幹偏想靠自己  朋友笑言：「不會運用天賦資源」 打工仔感無奈下一頁】 

樓主認為，WFH不是讓你既出糧又湊仔，就算是照顧女兒都可以聽電話，現在更好大機會因為她一個，而導致全公司要被不定期電話抽查。

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

有網民亦認為「WFH跟本就是個笑話。如果一份工作可以在家完成到，平日在公司會有幾忙，大家心照」、「大把人係咁，有著數攞到盡，唔係對唔住自己」

更有網民指「應該要全程開住CAM互相監察住」、「叫佢辭職」。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

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責任編輯：陸盈希

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在家工作 疫情 辭職

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