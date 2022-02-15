▲ 【財政預算案2022】德勤料港府反錄588億元盈餘 連續兩家「四大」撐派電子消費券

《財政預算案2022》於2月23日發布，德勤中國最新預期，至3月底的2021/22年財政年度，港府財政盈餘可達588億元，遠勝港府去年預算的1016億元赤字。德勤中國雖然預期港府2022/23年度會再現財赤，必須量入為出，但初步分析數據顯示電子消費券計劃有助振興本地市場，傾向建議政府在財政預算案中，再提出向市民派發電子消費券。

德勤也是繼畢馬威後，另一支持港府再派電子消費券的四大會計師事務所。

德勤中國預計港府今年轉錄盈餘，當中主要受惠於印花稅和賣地收入增加，政府非經常開支減少，預料3月底港府財政儲備將增至9,866億元。

因應疫情再起，政府利得稅及薪俸稅收入將減少，計及稅收滯後、賣地收入減少及抗疫開支增加，德勤估算，港府2022/23年度料錄赤字約342億元。

德勤建議寬減100%薪俸稅 上限3萬元

紓困措施方面，德勤中國除了建議考慮再派電子消費券，也提出多項建議，包括：

寬減全數薪俸稅、個人入息課稅、利得稅，上限為3萬元；

在自住居所提供租金薪俸稅扣除，上限每年10萬；

提高自願醫保最高扣稅額25%至每年1萬元；

提高合資格年金保費及可扣稅自願性供款的扣稅額67%至10萬元；

以稅務虧損抵銷以往2至3年的應課稅利潤，繼而獲退稅

德勤：股票印花稅應削至0.1%

對於港府去年8月提高股票買賣印花稅率，由0.1%增至0.13%，德勤中國華南區稅務與商務諮詢協副主管合夥人鄧偉文指，區內不少市場都收取更低印花稅，甚至不再徵收，港股市場要提升競爭力吸引更多公司第二上市，建議港府審慎考慮現行印花稅稅率對香港資本市場的競爭力、長遠政策考慮，將印花稅調回至0.1%。

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