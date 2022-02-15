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【百業蕭條】受租約期滿及疫情影響 銅鑼灣糖街VICTORIA戲院今起結業

理財智慧 14:47 2022/02/15

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第五波疫情重創本港經濟，再有本地戲院宣布結業。Cinema City今日發表公告，旗下位於銅鑼灣糖街的VICTORIA戲院，於今日（15日）正式結束營業。至於Cinema City旗下的其他戲院，則會將於重開後繼續為市民服務。

【青姐話】疫情無限    唯有等V彈

Cinema City在公告中指出：「感謝各位影迷過去4年的支持，由於租約期滿及受近日疫情影響，Cinema City銅鑼灣糖街VICTORIA戲院將於2022年2月15日結束營業。祝願各位在疫情下安好，Cinema City旗下其他戲院將於重開後繼續為大家服務。」

Cinema City VICTORIA位於銅鑼灣糖街樂聲大廈，於2018年1月25日開業，設有5個影廳共359個座位，其中VIP影廳Diamond Suite，內設10席寬敞可調式沙發座椅，提供貴賓式服務，而且採用最先進的B&W鑽石音響系統，讓觀眾體驗尊貴舒適的影音享受。另一焦點是Cinema City獨家引入的韓國4DX技術及動感影院設備，而Cinema City VICTORIA更配置了升級版的4DX Plus系統，為戲迷帶來更刺激、更真實的360感官電影享受。

銅鑼灣糖街戲院結業後，Cinema City現時仍有五間戲院，分別位於旺角朗豪坊、柴灣永利中心、銅鑼灣翡翠明珠廣場、荃灣愉景新城及九龍灣國際展貿中心。

【2022年部署】滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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