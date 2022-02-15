【本地保險】宏利香港去年核心盈利創新高　CEO：今年代理人增幅料有雙位數字、新冠疫情保單賠償額共約3000萬元

▲ 宏利香港去年核心盈利創新高。

宏利香港去年第四季及全年的核心盈利均創下新高，代理人數目亦增9%並創下逾1.16萬人的新高。宏利香港及澳門行政總裁戴明鈞（Damien Green）表示，今年對香港市場有信心，公司將計劃繼續增聘代理人，預料有雙位數字增幅。

對於過去新冠疫情保單賠償額，宏利香港首席財務總監紀榮道表示，過去兩年共有近800個賠償項目，合共約3000萬元。問及本港第五波新冠疫情爆發，對其業務有否影響，戴明鈞表示，目前估計對首季新造業務價值（NBV）仍是言之尚早，「我們於1月依然錄得強勁增長，主要來自代理人銷售，並要到季尾才知道其影響」。此外，公司亦未有價格調整行動來應對成本上漲的風險。

宏利香港去年核心盈利錄得74億元，按年增長17%，新造業務價值按年增32%至48億元，年度化保費等值銷售額升10%至66億元。單計第四季，核心盈利升18%至21億元，並已連續17個季度錄得按年增幅，新造業務價值增長27%至13億元，年度化保費等值銷售額升11%至17億元。

澳門業務去年表現亮麗，自從與内地恢復通關後，去年公司在澳門市場所錄得的年度化保費等值銷售額較2020年增長逾一倍，其中來自中國内地訪客的銷售額佔60%。有見及此，宏利香港委任湯嘉麗為首席策略總監兼澳門分公司主管，以助公司推動營運及業務增長。另外，公司又表示，期待香港與内地恢復跨境往來後，可繼續為内地訪客尤其是來自大灣區其他城市的客戶提供服務，以滿足他們對保險產品的需求。

就強積金方面，宏利香港是全港第一大強積金供應商。截至去年底，按管理資產計算，宏利的強積金市佔率為27%，較去年增長2.4個百分點。單計去年第四季，按預計現金淨流入計算，宏利的強積金市佔率為47.8%，高踞市場領導地位。

公司去年第四季又進一步擴展代理人辦公室至位於宏利廣場、面積達145,000平方呎的全新裝修寫字樓，而位於香港觀塘及澳門的客戶服務中心亦進行改裝以提供更佳客戶體驗。

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編輯：姚卓然