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【新冠保障】富衛延長「疫苗副作用特別保障」保障期至6月30日　

Hot Talk 14:15 2022/02/15

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【新冠保障】富衛延長「疫苗副作用特別保障」保障期至6月30日　

富衛宣布將去年推出的免費「疫苗副作用特別保障」之保障期將延長至今年6月30日。該額外保障適用於任何富衛人壽個人保險計劃保單的合資格客戶（指富衛人壽個人保險計劃的被保人），在保障期內接種指定疫苗後產生受保的不良反應，均可享該額外保障，費用全免、毋須登記。

富衛表示，如合資格客户於保障期內接種認可疫苗後產生受保的不良反應可免費享用保障範圍包括住院現金保障、恩恤身故保障及恩恤身故保障。 

在住院現金保障下，因受保的接種疫苗不良反應及於14日內於香港或澳門住院，每日可獲1000元賠償（只限1次住院，最多15日），最多高達15,000元。

恩恤身故保障則保障接種受保疫苗後30日內因受保的接種疫苗不良反應或併發症於香港或澳門身故，可獲25萬港元賠償。

住院前門診保障指因受保接種疫苗的不良反應，於香港或澳門以門診方式諮詢醫生並於隨後14日內住院，可獲一次性現金保障高達300 港元（最多1次）。

富衛去年初推出上述「疫苗副作用特別保障」後，已多次因應疫情發展延長保障期。

*美聯儲勢狂加息利好美元？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢*

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