【虛擬經濟】曾拍賣百萬美元推文的NFT平台 因侵權假貨氾濫暫停交易

NFT（非同質化代幣）交易平台Cent，去年因協助Twitter（美：TWTR）創辦人Jack Dorsey將第一條推文以290萬美元賣出，引起了一時熱話。然而事隔一年，Cent卻宣布暫停了大部分NFT交易，原因是該公司發現大量用戶發售的NFT，並沒有獲得原有作者的版權。目前，Cent的15萬會員仍然可以使用專門用於推文NFT交易的Valuables市場。

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Cent公司的行政總裁Cameron Hejazi，在接受《路透社》時指出這些侵權活動，在法律上基本上不應該發生，而他們過去封禁相關賬戶的努力好像打地鼠，「每次我們禁止一個時，就會出現另一個，或者再出現好幾個。」Cameron Hejazi坦言，他們意識到NFT市場中很多只是金錢追逐金錢，現時整個NFT行業都存在虛假和非法內容的問題，他認為這是Web3一個相當根本的問題。

對於NFT買賣雙方來說，假貨仍然是目前最大的問題之一。最大的NFT市場OpenSea，曾嘗試限制用戶可以免費鑄造的NFT數量為50個，但使用該功能創建的NFT有高達八成屬假貨，最後在用戶強烈抗議下，OpenSea取消了該限制。

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責任編輯：嚴浩文