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【第五波疫情】證監會周四與券商開會引猜測　李惟宏：無收到封城消息、有持續業務計劃

Hot Talk 12:54 2022/02/15

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【第五波疫情】證監會周四與券商開會引猜測　李惟宏：無收到封城消息、有持續業務計劃

香港第五波疫情持續，消息指香港今日（15日）暫錄1,510宗確診個案，並有約5,400宗初步確診。證監會最新邀請本地證券業界周四（17日）網上會議，討論「干預性事件（disruptive events）」，引發本地傳媒猜測會否涉及封城。立法會金融服務界議員、香港證券業協會主席李惟宏稱，無收到官方提及「封城」消息，強調業界須按規則設有持續業務計劃。

李惟宏指，若果落實封城，證券業界可維持網上服務，但形容中央結算都需要「插卡入」，對業界運作難免有影響。他續指，業界的持續業務計劃須確保面對突發事件的應對方案，「歐債危機、911事件都要面對」。

林鄭：採購1億快速測試包、院舍職員一日一檢 不會全面封城，可見【下一頁】

行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前也重申，香港沒有全面封城計劃。

面對疫情衝擊，李惟宏指，暫未見到業界考慮裁員，但指出近4年有逾80間券商結業，顯示業界面對經營困難。他認為，監管機構要同時留意新上市和交易需求，認為近一年增加印花稅、增收財匯局徵費不無影響。

金融行業近年人員流動、流失加快，李惟宏認為，與中資或有實力公司加入競爭有關，推高人手需求繼而高薪挖角，但認為若無法開啟行業機會，如擴大大灣區、理財通發展，高薪搶人情況不會持續。

【石Sir一周前瞻及異動股】談俄烏局勢及美國加息｜ 統一企業、第一太平、萬洲國際、 海螺水泥、 鞍鋼及馬鋼

 

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