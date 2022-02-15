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【樓市熱話】土瓜灣半新盤240呎連平台 業主網售580萬 裝修意外成焦點 「以為係出售佛堂」

理財智慧 15:21 2022/02/15

分享：

近年興起網上放售二手樓盤，除了價錢高低，單位的裝修間隔有時也會成為網民討論的焦點。近日有業主在Facebook專頁「自己物業自己放，租買免佣」發帖，放售手上位於土瓜灣的半新盤單位，意外地單位裝修成為熱討焦點，燈飾及色調略帶宗教色彩，有網民笑言「以為係出售佛堂」。

單位內櫳照片：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

根據業主介紹，單位位於土瓜灣，有5年多樓齡，已清潔翻新全屋，並已交吉可隨時約睇樓。單位實用面積240呎，連一個53呎平台，開放式廚房。至於單位內包「煮食爐、抽油煙機、雙層蒸焗爐、雙門雪櫃、熱水爐、洗衣機、Samsung 電視、冷氣機及電子門鎖」，業主形容為「適合單身或兩口子住的幸福家居」。

從業主上載之照片來看，其中一張照片之吊燈甚為搶眼，而單位內整體色調偏向昏黃，確令人有一種宗教味道的錯覺。另外由於單位屬納米盤，除開放式廚房外，業主也特別建造一個閣樓以擺放睡床。

此帖一出，意外地網民討論焦點落在單位的裝修之上，不少人指第一眼以為是廟宇。網民回應：

第一張圖我以為入咗廟

成個感覺好唔舒服, 間屋之前用黎幫人開壇作法架？

業主係咪做塔羅牌生意？日本娃娃增加不少神袐感

一入屋個感覺已經唔舒服了，天然光線不足，燈光又昏昏沉沉，會搞到個人冇精神

送埋神台加神貓,七師傅最喜歡

不過，也有網民認為業主是花了很多心思在此單位的裝修，不算差。網民回應：

各花入各眼 其實真係幾靚

好花心思嘅裝修，幾別緻

其實睇得出好有心機去設計 只係原本空間太迫

樓主間屋好有格調，用盡心機去設計

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責任編輯：李兆明

 

 

 

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