【職場熱話】打工仔做緊急手術 已獲上司批病假紙 卻遭秋後算帳 終收警告信及被訓斥

正常情況下打工仔要請假，只要上司批准就可以，更何況是有急事要做手術？近日有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指同事由於要做緊急手術已告假並獲批，回公司仍被罵和收警告信。

事源樓主同事有緊急手術要留院做，已拿5日病假紙，而上司在Whatsapp已批准告假。之後同事回來沒有問候，更秋後算帳指不做手術不會即時死亡為由，怪責他請假過急。對該同事出警告信之餘還罵了他一小時。

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有網民認為「病假可以唔批？還要警告信？一就跟HR說，二就跟上司的上司說，無人理就跟勞工處說」、「不關勞工處事，開定錄音機去理論，然後辭工再去平機會」。

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亦有網民建議「告到佢甩褲啦」、「如果生活可以過到的話，就祼辭吧」。

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責任編輯：陸盈希