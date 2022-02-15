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【職場熱話】讀Master VS 繼續返頹工 畢業工作數年驚覺工作不合適 打工仔對另覓出路感兩難

理財智慧 17:22 2022/02/15

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畢業後有份人工高、福利好的工固然是好，但若然工作不如理想或讓人感到無聊，即使薪金再吸引，難免會想離開。近日有網民在「連登」討論區發文指自己工作數年發覺工作不合適，正考慮重返校園或繼續做打工仔，又不知應如何選擇。

樓主經歷：

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【職場熱話】年三十見工 公司多奇怪規舉 老闆每日CHECK人有冇食豬肉  應徵者：「難道是邪教公司？」下一頁】 

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

有網民認為「唔讀Master都可以直接做會計，只是你先入為主覺得一定要讀完先可以轉行，所以一直拖延唔去行動」。

亦有網民認為「讀Master同轉行無直接關係！轉行靠Master想法太過時」、「做頹工加搵份有興趣的副業或生意。讀完都係做頹工，會計純粹識人脈、學不到任何知識」。 

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

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責任編輯：陸盈希

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