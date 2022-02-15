▲ 【虛擬銀行】livi獲保險代理牌照 率先代理中銀人壽產品

中銀香港 （02388） 牽頭投資的虛擬銀行livi bank公布，獲保監局頒發保險代理機構牌照，未來將推出一系列保險產品，首階段livi 會與中銀人壽合作，作為中銀人壽的指定持牌保險代理人。

livi表示，用戶可在手機應用程式購買和管理他們的保險產品，並會使用應用程式介面 （API），與中銀人壽提供無縫的虛擬保險體驗。

livi 行政總裁孫大威稱， 隨著獲得保險代理機構牌照，livi 將進一步擴展金融服務範圍，並會善用livi股東生態，通過獨有的合作夥伴優勢，今年繼續推出新財富管理產品和服務。

在中銀香港以外，livi 股東還包括京東科技和怡和集團。

虛擬銀行由營運初期主攻存貸等核心銀行業務後，陸續爭取更多金融牌照擴大業務，如眾安銀行於1月底取得證監會頒發的第1類（證券交易）牌照，部署基金交易服務。

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