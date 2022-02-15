杜魯多宣布引用緊急法權力 平息加拿大各地示威

加拿大反強制疫苗接種示威蔓延，加拿大總理杜魯多周一（14日）宣布引用緊急法，平息加拿大部分地區的示威活動。根據加拿大緊急法規定，政府可採取措施切斷示威者資金，並和加拿大聯邦警察共同加強執法。杜魯多指示威者堵路行為正損害加拿大經濟，當局絕不容許非法活動繼續。

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杜魯多（Justin Trudeau）周一罕有引用《緊急情況法》（Emergencies Act），平息癱瘓美加邊界及首都渥太華部分地區的示威活動。杜魯多出席新聞發布會表示。他強調，措施將針對特定地區及有時間限制。

此舉令杜魯多成為加拿大50年來首位在和平時期引用緊急法的總理，對上一次是於1970年由時任總理、杜魯多父親皮耶·杜魯多（Pierre Trudeau）引用。

根據《緊急情況法》，加拿大政府可以採取行動切斷示威者資金，並和聯邦警察合作加強在各省份及地區執法。加拿大副總理兼財長方慧蘭（Chrystia Freeland）表示，金融措施包括將以打擊恐怖分子籌集資金方式來監管眾籌平台。

議會授權加拿大銀行凍結涉嫌資助相關活動的帳戶，並停止為參加示威活動車輛提供保險。加拿大當局曾表示，示威者約一半的資金來自美國支持者。

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加拿大議會將在1周內決定是否批准使用緊急法，已有左翼政黨表態支持。上周五（11日）宣布進入緊急狀態的安大略省（Ontario）表態支持，但魁北克省（Quebec）、艾伯塔省（Alberta）、曼尼托巴省（Manitoba）及薩克其萬省（Saskatchewan）則全數反對。

加拿大公民自由協會（Canadian Civil Liberties Association）表示，《緊急情況法》旨在應對主權、安全和及領土的威脅，目前情況仍未達政府啟動法律的標準。

加拿大示威活動由貨車司機發起，反對對該群體實施的強制疫苗接種令，其後吸引更多擁有其他訴求民眾加入，包括反對杜魯多疫情期間推出的跨境碳稅（carbon border taxes）政策等。示威活動亦蔓延至其他國家，以色列、法國、澳洲及新西蘭都有類似示威活動。

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責任編輯：李俊儀