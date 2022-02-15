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【Tesla】青年要一樣嘢 先放棄追蹤馬斯克私人飛機

環球社會熱點 12:23 2022/02/15

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美國一名青年開設社交媒體Twitter帳戶，專門追蹤電動車廠Tesla創辦人馬斯克的行蹤。馬斯克據報曾開價5,000美元要求青年停止公開其私人飛機行蹤。但這名青年拒絕馬斯克，指他如果有輛新車或5萬美元，才會放棄更新帳戶。

馬斯克曾擬付19歲青年3.5萬 僅為1個Twitter帳戶？（第二版） 【下一頁】

來自佛羅里達州的19歲青年斯威尼（Jack Sweeney）由前年6月起，於Twitter經營名為「ElonJet」的帳戶。

他利用美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，簡稱FAA）公開數據，追蹤及定期更新馬斯克（Elon Musk）的私人飛機行程及位置。帳戶目前有近38.2萬人追蹤。

斯威尼周末接受美國有綫新聞網絡（CNN）訪問，表示他一開始是出於個人興趣經營「ElonJet」帳戶，認為馬斯克開出的5,000美元（約3.9萬港元）無法真正改變其生活，所以他不會為此放棄個人興趣。

斯威尼又表示：

我宜家無車，如果有車就好喇，而且（Tesla）將會係一架好型嘅車。

（I don't have a car right now, and it would be great to have a car. And [a Tesla] would be a really cool car.）

他早前透露馬斯克曾於Twitter聯絡他，指出於安全風險要求他刪除「ElonJet」帳戶。馬斯克其後繼續詢問威尼斯獲知航班消息方式，及需支付多少錢才能令威尼斯停止追蹤，更一度開價5,000美元。

【新冠疫苗】加拿大貨車司機抗議強制接種 獲馬斯克聲援 【下一頁】

但威尼斯其後還價要求5萬美元（約39萬港元），令自己可以支付學費及汽車費用。馬斯克指費用不合理，轉為鼓勵威尼斯接收比特幣，並保持帳戶繼續運作。

除了馬斯克外，斯威尼更有追蹤亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）、Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）、微軟（Microsoft）創辦人蓋茨（Bill Gates）及美國前總統特朗普的私人飛機。

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責任編輯：鄭錦玲

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