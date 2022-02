【Tesla】青年要一樣嘢 先放棄追蹤馬斯克私人飛機

美國一名青年開設社交媒體Twitter帳戶,專門追蹤電動車廠Tesla創辦人馬斯克的行蹤。馬斯克據報曾開價5,000美元要求青年停止公開其私人飛機行蹤。但這名青年拒絕馬斯克,指他如果有輛新車或5萬美元,才會放棄更新帳戶。

來自佛羅里達州的19歲青年斯威尼(Jack Sweeney)由前年6月起,於Twitter經營名為「ElonJet」的帳戶。

他利用美國聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration,簡稱FAA)公開數據,追蹤及定期更新馬斯克(Elon Musk)的私人飛機行程及位置。帳戶目前有近38.2萬人追蹤。

斯威尼周末接受美國有綫新聞網絡(CNN)訪問,表示他一開始是出於個人興趣經營「ElonJet」帳戶,認為馬斯克開出的5,000美元(約3.9萬港元)無法真正改變其生活,所以他不會為此放棄個人興趣。

斯威尼又表示:

我宜家無車,如果有車就好喇,而且(Tesla)將會係一架好型嘅車。

(I don't have a car right now, and it would be great to have a car. And [a Tesla] would be a really cool car.)