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[內房危機]世茂傳771億人幣洽售近40個項目 惟反應欠熱烈

股樓投資 13:32 2022/02/15

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有本地媒體引述文件報道，近期傳出現財務壓力的世茂集團 (00813)，正為近40個項目尋找買家，包括購物中心和酒店式公寓，估計價值771億元人民幣。據悉，集團已接觸包括國有同行和金融公司在內的潛在買家，但反應並不熱烈。世茂中午收報5.99元，跌2.6%。

【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股   詳情請看【下一頁

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繼出售上海外灘茂悦酒店後，近日市傳被曝世茂正放售旗下當地網紅酒店之一的上海佘山深坑酒店，意向價為22.5億元人民幣，惟集團否認相關消息。世茂表示，會進一步平衡資產持有量，部分持有資產有處置計劃。

[滙豐控股5] 滙豐傳計劃上調 投行初級銀行家獎金一倍  詳情請看【下一頁

另外外電亦報道，穆迪將融創中國(01918)的長期企業家族評級從Ba3下調至B1，將高級無擔保債務評級從B1下調至B2，展望從「穩定」調整「負面」。據穆迪估算，截至2021年底，融創的現金餘額及短期債務現金覆蓋率已顯著下降。穆迪又認為，此類現金很大部分是在項目層面，不能馬上用於償債。除穆迪之外，近期標普及惠譽皆將融創中國評級下調至BB-，展望同為負面。　

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撰文 : 李尚毅

世茂集團（00813） 港股

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