  • 20°C
香港時間 : 2022215日 (二) 13:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【石Sir午市閒談】今日推介潤啤｜中化化肥、海螺、雅居樂、碧桂園服務、阿里巴巴最新部署

股市 12:30 2022/02/15

分享：

恒生指數中午收報24383點，跌172點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介潤啤 （00291） ，另亦會分析中化化肥 （00297） 、海螺 （00914） 、雅居樂 （03383） 、碧桂園服務 （06098） 、阿里巴巴 （09988） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明 
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

港股 華潤啤酒（00291） 中化化肥（00297） 海螺水泥（00914） 雅居樂集團（03383） 碧桂園服務（06098） 阿里巴巴－SW（09988） 石鏡泉

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨跌23點　納指期貨升近0.2%（不斷更新）

下一篇文章

應否清倉美國科網股 ALL IN商品市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【學校停課】教育局延長暫停面授課堂安排至3月6日、取消小六最後一次呈分試　香港今增2071宗確診
【學校停課】教育局延長暫停面授課堂安排至3月6日、取消小六最後一次呈分試　香港今增2071宗確診
【大行報告】花旗調高滙豐HSBC目標價兩成　料英美加息將推高淨利息收入
【大行報告】花旗調高滙豐HSBC目標價兩成　料英美加息將推高淨利息收入
【恒指ADR+夜期】阿里美股靠穩　夜期跌99點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股靠穩　夜期跌99點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌23點　納指期貨升近0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌23點　納指期貨升近0.2%（不斷更新）
【HSBC滙豐】滙豐委任林慧虹擔任香港區行政總裁　林慧虹：要做「香港銀行」
【HSBC滙豐】滙豐委任林慧虹擔任香港區行政總裁　林慧虹：要做「香港銀行」
【HSBC】滙豐2月22日放榜　審議會否派息　分析料去年多賺1倍
【HSBC】滙豐2月22日放榜　審議會否派息　分析料去年多賺1倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款