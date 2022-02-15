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【空中的士】日本擬推空中的士　大阪至關西機場只需 15 分鐘

科技 12:15 2022/02/15

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(Joby 官方圖片)

日本航空公司全日空（ANA）宣布與製造垂直升降型電動飛機（eVTOL）的 Joby Aviation 公司合作，擬推出空中的士服務，預計到時從大阪站到關西國際機場，可縮短至不到 15 分鐘，而採用地面交通一般需要一小時。

【Instagram】IG推出新功能　點讚Story不會同時發送DM

據悉，今次 ANA 與 Joby 將合作在日本建立新型交通網絡，包括，基礎設施、飛行員培訓、飛行運營、空中交通管理及運營監管，並將於與豐田汽車公司合作，更會考慮與地面交通整合。

大阪是日本人口第三大城市，正為 2025 年大阪關西舉行的世博會做準備，空中的士想法亦升溫。不過，是次合作細節仍未公布。

Joby Aviation 席執行官 JoeBen Bevirt 表示，東京是世界上最擁擠的 20 個城市之一，Joby 交通工具可幫助人們節省時間及減少碳足跡。

【航天任務】SpaceX計劃今年進行　首次商業太空漫步

早前 Joby Aviation 公司已宣布與 SK Telecom 合作在南韓推出空中的士服務。Joby 公司位於總部加利福尼亞州，目前正開發垂直起降（eVTOL）全電動五座位飛機，該公司的電動飛機，最遠可飛  241 公里及最高時速  321 公里，具備低噪音及達到零排放效果，適用空中載客及運輸等服務。

責任編輯：向頌勤

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