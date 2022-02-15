加拿大安大略省下月取消疫苗通行證 維持口罩令

加拿大安大略省反強制接種疫苗示威者堵塞大橋行動告一段落，當地政府周一（14日）宣布周四（17日）起啟動第2階段放寬防疫計劃，包括取消所有食肆、酒吧及戲院的人數上限，以及下月1日起取消疫苗通行證措施。

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安大略（Ontario）省周一發表聲明，宣布周四起取消食肆、酒吧、戲院及健身室人數上限；社交聚會人數上限增至室內50人、室外100人；公眾活動室內人數上限50人、室外無上限；體育館、音樂會及劇院的入場人數上限提高至場所容量一半。

此外，當局亦宣布在下月1日起取消新冠疫苗通行證，所有民眾進入餐廳、健身室等場所無需出示接種證明，但企業或機構可選擇要求有關人士出示。但政府會維持口罩令及強制長期護理機構工作人員與訪客接種新冠疫苗的要求。

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安大略省省長福特（Doug Ford）表示，只會在必要情況下執行防疫措施，當局目標一直是撤銷公共衛生限制。福特續指，隨著住院人數呈下降趨勢，民眾接種兩劑新冠疫苗已足夠，認為安大略省正朝著正確方向前進。

福特補充指，放寬防疫限制的決定與渥太華及溫莎市的反疫苗示威活動無關。

當地單日新增1,765宗確診，當日 有1,369名患者住院 ，其中394人於深切治療部留醫。 有89.4%的5歲以上民眾已接種最少一劑疫苗、85%人已打兩針。

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責任編輯：郭麗明