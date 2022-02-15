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【航天任務】SpaceX計劃今年進行　首次商業太空漫步

科技 12:00 2022/02/15

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「北極星曙光」團隊將瞄準有史以來最高的地球軌道，並在太空展開健康研究及測試Starlink衛星通訊。（法新社）

去年9月，馬斯克（Elon Musk）旗下的航天科技公司SpaceX，成功進行全球首次的全民航天飛行（all-civilian spaceflight）締造歷史。而今年，SpaceX計劃再下一城，在今年內進行首次商業太空漫步（commercial spacewalk）。

【SpaceX】受地磁風暴影響　40顆Starlink衛星將被摧毀

據《華盛頓郵報》報道，支付系統公司Shift4創辨人、Inspiration4太空任務指揮官Jared Isaacman公布「北極星計劃」（Polaris Program），其中將包括多達三次的SpaceX載人飛行計劃。第一次飛行計劃名為「北極星曙光」（Polaris Dawn），計劃在2022年第四季度進行，並且會包括第一次商業太空漫步。

Jared Isaacman將率領三人上太空

「北極星曙光」團隊將瞄準有史以來最高的地球軌道，並在太空展開健康研究及測試Starlink衛星通訊。Isaacman將繼續擔任任務指揮官，而Inspiration4任務主管、空軍退伍軍人Scott Poteet將擔任飛行員。SpaceX的兩名首席營運工程師Anna Menon和 Sarah Gillis也將上船，當中Menon的丈夫Anil 早前亦被獲選為美國NASA的太空人。

【太空大計】SpaceX 星際飛船　預計今年進入軌道

現時SpaceX正開發太空漫步所需的太空服，不過「北極星曙光」團隊還沒有決定將有多少名船員會走出駕駛艙進行太空漫步。此外，太空飛船方面也有一些不確定性，雖然現時有充足的測試時間，但下一代火箭系統開發未必能按計劃進行，所以預計「北極星計劃」將有一個相對寬鬆的時間表。

三星（Samsung）上周舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

責任編輯：陳卓賢

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