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【生科股】藥明系急彈、藥明生物升一成重上「紅底」　信達生物升逾15%

當炒股 14:05 2022/02/15

分享：

【生科股】藥明系急彈近一成　藥明康德曾上「紅底」

生物科技股今早股價明顯反彈，早前受累納入美國「未經核實」名單的藥明生物 （02269） 今日股價低開走高。至下午2時，藥明生物回升8.75%，高見61元，即市成交24億。同系藥明康德 （02359） 重上「紅底股」，午後高見101.5元，升12%，成交5億元。藥明生物、藥明康德股價都未及美國未經核實名單公布前水平。

藥明康德A股（滬：603259）午後升停，報93.83元人民幣，暫未見重大基本面相關消息。

其他生科股方面，個別創新藥股明顯反彈。信達生物 （01801） 午後升幅擴大至16%，金斯瑞生物 （01548） 升11%，康方生物 （09926） 升9%。

【石Sir一周前瞻及異動股】談俄烏局勢及美國加息｜ 統一企業、第一太平、萬洲國際、 海螺水泥、 鞍鋼及馬鋼

 

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【藥明康德】藥明康德：預期未來不會被列美國UVL名單、歡迎美商務部抽查 重看與藥明生物主要分野

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港股 生物科技股 藥明康德（02359） 信達生物（01801） 藥明生物（02269）
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