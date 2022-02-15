【生科股】藥明系急彈、藥明生物升一成重上「紅底」 信達生物升逾15%
當炒股 14:05 2022/02/15
生物科技股今早股價明顯反彈，早前受累納入美國「未經核實」名單的藥明生物 （02269） 今日股價低開走高。至下午2時，藥明生物回升8.75%，高見61元，即市成交24億。同系藥明康德 （02359） 重上「紅底股」，午後高見101.5元，升12%，成交5億元。藥明生物、藥明康德股價都未及美國未經核實名單公布前水平。
藥明康德A股（滬：603259）午後升停，報93.83元人民幣，暫未見重大基本面相關消息。
其他生科股方面，個別創新藥股明顯反彈。信達生物 （01801） 午後升幅擴大至16%，金斯瑞生物 （01548） 升11%，康方生物 （09926） 升9%。
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