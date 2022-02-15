【Instagram】IG推出新功能　點讚Story不會同時發送DM

▲ IG日前宣布推出一項名為「私人故事點讚」（Private Story Likes）的新功能，讓用戶將能夠在不發送DM的情況下為對方的故事點讚。（法新社）

Instagram（IG）用戶在向朋友的故事（Story）點讚（Like）時，都會同時發出Direct Message（DM）通知對方，但當點讚數量很多時，這難免會為對方造成一定困擾。為解決這種情況，IG日前宣布推出一項名為「私人故事點讚」（Private Story Likes）的新功能，讓用戶將能夠在不發送DM的情況下為對方的故事點讚。

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IG CEO Adam Mosseri在Twitter表示，雖然目前通過Story進行的任何互動，都是直接向用戶的收件箱發送訊息，但新的點讚功能將會是獨立運作。

現時在IG應用程式中的Story標示圖底部，會看到一個新的心形圖標，當點擊它時，就可向該故事的創作者發送一個Like；同時，對方也會收到一個普通的通知，而不是私人訊息。

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稱新功能為私隱而建立

Mosseri解釋，「新功能是為用戶私隱而建立，而不會計算點讚的數量。」透過這次更新，希望將故事與普通的IG帖子區分開來，後者將繼續有公開的點讚數目，至於新功能則將使用戶更容易對故事上分享的內容表示支持和讚賞，亦讓用戶無需接收不太重要的DM而感到困擾。

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責任編輯：陳卓賢