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黃金避險價值重現 SPDR金ETF（02840）要吼實

股市 11:20 2022/02/15

分享：

俄烏局勢趨緊張，金價攀升，黃金避險價值重現，青姐指出各國央行不斷買入黃金，金價今年表現勢勝去年，想捕捉黃金不如吼實SPDR金ETF （02840）（速睇點選 27：00 – 33：00）

 請留意今集【青姐話】疫情無限 唯有等V彈  

更多精彩節目：

*美聯儲勢狂加息利好美元？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢*

*港股現水平應否做淡？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析*

欄名 : 三分鐘睇股

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