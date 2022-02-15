黃金避險價值重現 SPDR金ETF（02840）要吼實 股市 11:20 2022/02/15 分享： 俄烏局勢趨緊張，金價攀升，黃金避險價值重現，青姐指出各國央行不斷買入黃金，金價今年表現勢勝去年，想捕捉黃金不如吼實SPDR金ETF （02840） ，（速睇點選 27：00 – 33：00） 請留意今集【青姐話】疫情無限 唯有等V彈 更多精彩節目： *美聯儲勢狂加息利好美元？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢* *港股現水平應否做淡？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析* 欄名 : 三分鐘睇股 相關文章 中海油883、中石油857齊破頂 烏俄隨時開戰可搏油股？ 2022/02/14 中海油883、中石油857齊破頂 烏俄隨時開戰可搏油股？ 港股現水平做淡有何策略？譚智樂：恒指跌穿呢個位先考慮做淡 2022/02/14 港股現水平做淡有何策略？譚智樂：恒指跌穿呢個位先考慮做淡 烏俄戰火一觸即發買油股定黃金？即睇黃金ETF買入策略 2022/02/14 烏俄戰火一觸即發買油股定黃金？即睇黃金ETF買入策略 滙豐005仍未闖60元關 會否受累烏俄局勢捱沽？ 2022/02/14 滙豐005仍未闖60元關 會否受累烏俄局勢捱沽？ 中國建材3323跌逾2%短綫已見頂？譚智樂：短炒要考慮食糊止賺 2022/02/14 中國建材3323跌逾2%短綫已見頂？譚智樂：短炒要考慮食糊止賺 你可能感興趣 中海油883、中石油857齊破頂 烏俄隨時開戰可搏油股？ 11:55 2022/02/14 中海油883、中石油857齊破頂 烏俄隨時開戰可搏油股？ 港股現水平做淡有何策略？譚智樂：恒指跌穿呢個位先考慮做淡 12:05 2022/02/14 港股現水平做淡有何策略？譚智樂：恒指跌穿呢個位先考慮做淡 烏俄戰火一觸即發買油股定黃金？即睇黃金ETF買入策略 12:52 2022/02/14 烏俄戰火一觸即發買油股定黃金？即睇黃金ETF買入策略 最新專欄文章 更多 地緣政治局勢多變 F三星原油期（03175）追唔追得過？ 2022/02/08 地緣政治局勢多變 F三星原油期（03175）追唔追得過？ 飛鶴（06186）染藍黑馬 股價反彈仲追唔追？ 2022/01/25 飛鶴（06186）染藍黑馬 股價反彈仲追唔追？ 黃金 金價 外滙 ETF 買入 加息 SPDR金ETF（02840） 英鎊 歐元 美元