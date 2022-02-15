▲ 【澳門賭牌】澳門立法會料新《博彩法》於6月26日賭牌屆滿前審議 濠賭股普遍向上、金沙新濠升2%

澳門立法會第二常設委員會昨日上午首次討論《娛樂場幸運博彩經營法律制度》修改法案，二常會主席陳澤武會後表示，預料6月26日或之前把法案提交立法會大會審議，政府可能同步準備賭牌重新競投的招標文件。

濠賭股普遍向上，金沙 （01928） 升2%，永利 （01128） 升0.8%，美高梅 （02282） 升0.7%，新濠 （00200） 升2.3%，而銀娛 （00027） 和澳博 （0880） 則無升跌。

據《澳門日報》報導，目前澳門「三正三副」六個賭牌將於今年6月26日屆滿，二常會昨日上午十時舉行閉門會議，二常會成員及非二常會的其他七名議員列席，會上主要討論首兩條條文及「衛星賭場」問題，歷約兩個小時。

陳澤武表示，按合同規定，承批公司應在自己擁有的物業內才能經營娛樂場。現時澳門約有20間「衛星賭場」，大多不屬承批公司物業。因此新「博彩法」建議，給予三年過渡期處理業權問題，即「衛星賭場」可做分層登記，並讓承批公司購入，直至合同期屆滿再歸還政府。

另外，法案提出承批公司資本至少為50億元，常務董事須為澳門永久居民且至少擁有資本15%，陳澤武理解政府希望澳門人可有更多話語權參加博彩業發展，但出資7.5億元只佔公司資本15%，是否達到政府的立法原意，希望政府說明相關構想。

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