拜登約翰遜通電話 稱仍有望循外交化解俄烏危機

美國總統拜登與英國首相約翰遜周二(14日)通電話,商討烏克蘭危機。儘管兩人在會上都警告俄羅斯即將會採取軍事行動,都認為仍有可能循外交途徑化解俄羅斯與烏克蘭的緊張局勢。

拜登(Joe Biden)與約翰遜(Boris Johnson)周二通話約40分鐘。根據英國首相府發表的聲明,兩人在會上更新他們最近與全球各國領袖討論的内容。

兩人於會上一致同意俄羅斯目前仍保留一個重要窗口,各國可透過外交渠道使俄羅斯放棄威脅烏克蘭的行動。

他們更強調,俄羅斯如有任何進一步入侵烏克蘭的行動,都將導致俄羅斯陷入長期危機,對俄羅斯甚至是整個世界都造成深遠傷害。

英媒指約翰遜在通電話期間表示,英國準備盡其所能提供協助。而拜登則回應道:「老友無咗你,我哋邊度都去唔到。」(We're not going anywhere without you pal.)

約翰遜料會於今日稍後主持緊急應變小組(Cobra)會議,商討英國如何應對俄烏危機。

俄羅斯於邊境集結了超過10萬兵力,但一直否認有計劃入侵烏克蘭。美國早前警告隨時會發生空襲,有10多個國家已經呼籲公民撤離烏克蘭。

俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)表示,俄方認為目前仍有達成外交協議的可能性,但仍然僵持局面不應無限期持續,建議加緊對話。

克里姆林宮則強調俄羅斯無法接受烏克蘭加入北約,要求北約承諾不會東擴,但遭後者拒絕。

英媒引述分析人士表示,俄方與西方國家在烏克蘭是否加入北約這項議題上互不讓步,仍然存在僵局。

