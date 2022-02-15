【英國王室】查理斯妻子卡米拉確診新冠 正自我隔離

英國王儲查理斯王子上周四（10日）宣布再度確診新冠肺炎，外界關注其他英國王室成員健康情況。英國王室周一（14日）發表聲明指， 查理斯太太卡米拉亦確診，正接受自我隔離。是次為卡米拉首次確診，據悉她和查理斯都已接種3劑新冠疫苗。

查理斯第二次染新冠 確診前見過英女王（第二版） 【下一頁】

英國​克拉倫斯宮（Clarence House）發表聲明表示，康沃爾公爵夫人卡米拉的新冠檢測結果呈陽性反應，現正自我隔離，將繼續遵循政府防疫指引。

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查理斯（Prince Charles）上周四再度確診後，克拉倫斯宮現時未再提供他的病情進展，亦未透露更多卡米拉確診情況。據報查理斯及卡米拉去年都已接種第3針疫苗。

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路透社上周引述王室消息人士指，查理斯確診2日前曾和母親英女王會面。英女王並未出現任何病徵，但王室人員會繼續監察英女王的情況。

查理斯在2020年3月時曾確診新冠肺炎，他當時形容很幸運地只出現輕微病徵。英媒指查理斯長子威廉王子（Prince William）亦曾確診。

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責任編輯：李俊儀