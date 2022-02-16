▲ 【TSLA】馬斯克504萬股Tesla股份、時值450億港元捐給誰？ 聯合國WFP否認收到捐款

特斯拉（Tesla，美：TSLA）向美國證交會（SEC）披露，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）於11月19日至29日期間，向慈善團體捐出504.4萬股Tesla 股票。以同月底Tesla股價1144.76美元計，該筆股票價值高達57.7億美元，折合相當於450億港元。

去年馬斯克曾被聯合國世界糧食計劃署（WFP）署長David Beasley點名要求捐2%身家，David Beasley周二（15日）發表聲明指，WFP尚未收到來自馬斯克的任何消息及捐款。David Beasley表示：「全世界有數百萬人處於飢餓的邊緣。世界糧食計劃署是否收到這筆錢還有待觀察，但我很高興聽到馬斯克參與其中。這是驚人而偉大的第一步」。

馬斯克捐出Tesla股票時間，正值他本人大舉沽貨套現初期。馬斯克於去年11月初，在社交平台Twitter發起「沽貨公投」，預告減持當時約一成持股。

馬斯克沽貨初期引起全球注意，聯合國世界糧食計劃署（WFP）署長David Beasley點名馬斯克，呼籲捐出2%財富幫助解決世界飢餓問題，馬斯克回應稱指，只要提出解決方法就會捐錢。

WFP其後提出66億美元方案，馬斯克未再回應安排，而Tesla最新文件未提及馬斯克捐出股票的受惠慈善機構名稱。

馬斯克於去年底大致完成沽貨，惟年初至今Tesla股價受累加息預期、地緣政治不穩，周一收報875.76美元，較11月底股價累跌23%。

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