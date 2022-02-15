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【第五波疫情】滙豐有職員確診染疫　三分行今日起暫停服務

Hot Talk 10:26 2022/02/15

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【第五波疫情】滙豐有職員確診染疫　三分行今日起暫停服務

滙豐 （00005） 宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，三家分行由即日（2月15日）起暫停服務，直至另行通知。三家分行分別為中環卓越理財中心、合和中心分行及卓越理財中心，以及太古廣場卓越理財中心。

滙豐指，有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要求該行所有員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。

以下行分行於2月14日起暫停營業：
名稱 地址 確診員工於分行最後上班日期
中環卓越理財中心 中環皇后大道中29號地庫及閣樓 2月11日
合和中心分行及卓越理財中心 灣仔皇后大道東183號合和中心2樓 2A 號 舖 2月14日
太古廣場卓越理財中心 金鐘道88號太古廣場商場203,403號舖及太古廣場2期14樓1415-1418室 2月11日

*港股現水平應否做淡？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析*

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疫情 病毒檢測 滙豐控股（00005） 銀行

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