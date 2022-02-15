【Meta】德州起訴Facebook　人臉識別技術侵犯私隱

▲ 據《華爾街日報》了解，該州正向Facebook索償數千億美元的民事處罰，並稱共有2,050萬德克薩斯人擁有Facebook帳戶。

Meta旗下社交平台Facebook擁有逾28億日活躍用戶，掌握著全球眾多人口的數據資料庫。美國德州總檢察長辦公室日前起訴Facebook，指其利用人臉識別技術違反了州政府的私隱保護規定，在未經同意的情況下，收集了數百萬德州人的生物識別數據。

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該訴訟指責Facebook未經用戶同意，就從用戶上傳的照片和視頻中獲取生物識別訊息，並向他人披露，並且沒有在合理時間內銷毀這些內容。據《華爾街日報》了解，該州正向Facebook索償數千億美元的民事處罰，並稱共有2,050萬德克薩斯人擁有Facebook帳戶。

去年曾因類似案件賠償50.7億元

這次訴訟提出的索償類似去年Facebook以6.5億美元（約50.7億港元）和解的集體訴訟案，該案指控Facebook違反了伊利諾伊州的《生物特徵信息私隱法》（Biometric Information Privacy Act），在未經用戶同意就其照片標籤建議工具存儲有關人臉的數據。

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Meta發言人最新就事件回應表示，「這些要求是沒有根據的，公司將為自己進行有力的辯護。」另外，Meta在去年11月的博文曾提及，正關閉一個臉部識別系統，並將刪除超過10億人的訊息。同時提到了對使用該技術的擔憂，以及對其使用規則的不確定性。

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責任編輯：陳卓賢