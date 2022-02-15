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【第五波疫情】林鄭：採購1億快速測試包　國泰稱將協助運送逾500萬測試套裝

Hot Talk 21:39 2022/02/15

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【第五波疫情】林鄭：採購1億快速測試包、院舍職員一日一檢　不會全面封城

行政長官林鄭月娥今早表示，香港第五波疫情未止，向中央匯報後，中央將協助提升香港檢測量，並已採購1億包抗原快速測試包。國泰航空 （00293） 宣布，時刻與各方緊密合作，正從內地迅速運送超過500萬套新冠肺炎快速測試套裝供港，目前更多套裝亦將陸續抵港。

國泰：貨運團隊漫天風雪下亦不敢怠慢

    點擊圖片放大

林鄭月娥指，會先向高風險人士提供快速測試包，現已向長者、殘疾院舍職員提供，會要求他們由「3日一檢」加密至「1日一檢」。

除此以外，她稱正物色地方讓初步確診人士可隔離，會利用已落成公屋用於隔離，將會使用粉嶺皇后山邨1座、7座、荔景邨恒景樓，可提供3000個單位，另會與酒店集團、大學研究使用酒店和學生宿舍作隔離用。

林鄭月娥稱，香港不會封城抗疫，但強調：

繼續打抗疫戰，向病毒投降不是選項

林鄭月娥重申3點：港府有抗疫主體責任，絕不放棄，按「動態清零」方針抗疫；會不斷優先抗疫防疫措施，會兼顧人性化和有效率，如圍封強檢時提供一日三餐和其他支援；政府上下同心抗疫，連寫字樓辦公同事都有走到前線。

*重溫今周《開市追揸沽》*每星期首個交易日為你做好一周投資部署*

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國泰航空（00293） 國泰航空 經濟 林鄭月娥 行政會議 強制檢測 防疫措施

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