【北水+夜期】北水沽內銀股　夜期回升30點（不斷更新）

金融反腐拉響序幕，財新報道國壽 （02628） 原董事長王濱的貪腐細節，王濱1月8日被查，在太平集團的6年，隱瞞虧損，所以今日太平系跌得最急，整個中資金融板塊齊跌。

【國壽2628】國壽原董事長王濱被捕傳涉本港殼股交易及洗黑錢 中國太平挫近6%

夜期方面，俄羅斯未話撤軍，只是將士兵在演習後調回軍營，刺激市場一陣亢奮，而2月19日俄羅斯亦會有軍演。

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北水再錄走資，繼昨日走資24.8億元後，今日再走15.4億元，連續4日走資。中資金融股見北水沽貨，建行 （00939） 走資5.8億元，工行 （01398） 走資4.2億元，藥明生物 （02269） 則吸資7.9億元，股價抽升10.1%，收報61.65元。

港股午後曾跌逾300點，恒生指數收報24355點，跌200點，成交1141億元。中資金融股下跌，國壽 （02628） 、平保 （02318） 跌逾3%；四大內銀跌逾2%；藥明生物 （02269） 逆市升一成；信達生物 （01801） 升逾16%。

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財經日誌：

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即市走勢：

【19：25】夜期轉升30點，報24531點，高水175點。

【18：30】夜期跌14點

【16：10】恒生指數收報24355點，跌200點，成交1141億元。中資金融股下跌，國壽 （02628） 、平保 （02318） 跌逾3%；四大內銀跌逾2%；藥明生物 （02269） 逆市升一成；信達生物 （01801） 升逾16%。

【16：00】恒生指數U盤前跌272點，報24284點。

【15：46】【新股IPO】華潤電力再挫半成 傳選定農銀、中金處理可再生能源業務上市事宜 擬集資最多156億

【15：44】藥明生物 （02269） 尾市升近一成；藥明康德 （02359） 升逾11%。

【15：35】美團 （03690） 尾市跌3%；阿里巴巴 （09988） 跌0.6%；騰訊 （00700） 跌近1%。

【15：07】港股尾市跌幅收窄至約200點，報24343點，跌213點。

【15：00】上證全日升0.5%；深證升1.7%；創業板指升3.1%。

【14：54】大市最新跌約250點，報24306點。

【14：42】【國壽2628】國壽前董事長王濱被捕傳涉本港殼股交易及洗黑錢 相關股份中國太平挫近6%

【14：36】四環醫藥 （00460） 最新升逾19%，高見1.92元。

【14：21】信達生物 （01801） 升幅午後擴大至16%，見33.3元日內高位。

【13：59】中資金融股下挫，內銀股建行 （00939） 跌近4%；工行 （01398） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 跌逾3%。內險股國壽 （02628） 、平保 （02318） 跌4%。

【13：52】港股維持近300點跌幅，恒指跌291點，報24266點。

【13：34】國壽 （02628） 跌4%；平保 （02318） 跌近4%；財險 （02328） 、太保 （02601） 跌3%。

【13：06】恒指跌300點，報24255點。滙豐 （00005） 跌2%，低見57.8元。

【13：04】大市跌幅擴大至約255點，報24303點。

【13：00】港股午後初段跌近200點，報24364點，跌193點。

【12：00】恒生指數半日跌173點，報24383點，成交564億元。內銀股下跌，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 四大內銀跌逾2%至3%；生科股逆市造好，信達生物 （01801） 升近14%；藥明生物 （02269） 、藥明康德 （02359） 升8%及近一成。

【11：46】港股中午收市前跌約166點，報24390點。

【11：32】內地股市半日向上，上證升0.4%；深證升1.4%；創業板指升2.6%。

【11：25】內銀下跌，建行 （00939） 、農行 （01288） 跌3%；工行 （01398） 、中行 （03988） 跌逾2%。

【11：18】車股普遍逆市上揚，比亞迪 （01211） 升近3%；吉利 （00175） 破底低見16.2元後轉升逾2%；廣汽 （02238） 升0.6%﹔長汽 （02333） 跌2%。

【11：18】【生科股】藥明系急彈近一成 信達生物曾升逾15%

【11：01】【澳門賭牌】澳門立法會料新《博彩法》於6月26日賭牌屆滿前審議 濠賭股普遍向上、金沙新濠升2%

【10：57】創建 （01609） 挫逾25%，低見0.66元。創建收到上市委員會再聆訊後維持聯交所上市科的決定，倘於23日或之前提出覆核要求，股份將不會於24日暫停買賣。該集團正考慮是否提出覆核該決定的要求。

【10：55】藥明康德 （02359） 最新升一成，高見101.3元，重上100元水平；藥明生物 （02269） 升逾7%。

【10：54】大市跌幅擴大至約110點，報24445點。

【10：47】內險股向下，其中國壽 （02628） 跌3%；平保 （02318） 跌逾2%。

【10：41】中銀香港 （02388） 跌幅擴大至逾3%，低見30.75元。

【10：37】大市最新跌約60點，報24498點。

【10：13】銀娛 （00017） 升近1%；金沙 （01928） 升近3%。另外，永利 （01128） 、美高梅 （02282） 升逾1%；澳博 （00880） 升0.8%；新濠 （00200） 升逾3%。澳門立法會料賭牌6月屆滿前可完成新法審議。

【10：09】信達生物 （01801） 升幅擴大至11%，高見32.1元。大摩維持信達生物「增持」評級，目標價由95元下調至65元。

【10：03】恒指一度倒升，最新偏軟跌8點。

【10：00】藥明生物 （02269） 升幅擴大至8%，高見60.85元。

【09：57】本港銀行股下跌，其中滙豐 （00005） 跌逾1%，低見57.8元；渣打 （02888） 跌0.2%；恒生 （00011） 跌0.6%；東亞 （00023） 跌0.4%；中銀香港 （02388） 跌逾2%。

【09：52】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 轉升0.8%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌不足0.1%。

【09：50】大市早段曾跌百點，最新跌幅收窄至約30點，恒指報24527點。

【09：50】信達生物 （01801） 升逾6%，高見30.55元。

【09：42】石油石化股回吐，中石油 （00857） 跌逾2%；中海油 （00883） 跌0.9%；中石化 （00386） 跌逾2%。

【09：39】藥明生物 （02269） 反彈，逆市升逾2%，高見57.4元。

【09：38】潤電 （00836） 跌逾4%；中國電力 （02380） 跌1%；龍源電力 （00916） 則逆市靠穩升0.1%。

【09：37】譚仔 （02217） 初段跌1%，低見2.87元。

【譚仔國際】譚仔母企東利多上季海外多賺一倍 「雲南米線業務穩定」

【09：35】正榮地產 （06158） 再跌逾6%，低見0.96元；正榮服務 （06958） 跌半成，低見1.39元。

【09：30】長城汽車 （02333） 1月汽車銷量總計11.18萬輛，按年減少19.6%，股價今早低開逾4%，報18.44元見一個月低。

【長汽2333】長城汽車1月銷量跌兩成 新能源車銷售增近34%

【09：22】碧桂園服務 （06098） 低開近0.5%。碧桂園服務確認，就收購中梁百悅智佳服務合共約93.76%股權訂立股權收購協議。

【物管收購】碧桂園服務擬全購中梁百悅智佳服務 棄招股變賣盤 未有披露交易作價

【09：22】恒生指數開報24458點，跌98點。阿里巴巴 （09988） 跌0.6%；平保 （02318） 跌2%；蒙牛 （02319） 逆市升0.9%；友邦 （01299） 升0.4%。

【09：13】期指開報24448點，升11點。

【08：59】恒指黑期跌約130點，報24419點；道指期貨升不足1點，報34566點。

【08：34】【互聯網監管】中國擬加強網約車行業監管 違規公司若不改正可上報要求停業

【07：58】【盈喜｜資源股】新疆新鑫料去年度盈利大增1.7倍 收入料升三成、電解鈷價量齊升

【07：45】【開市9點半】港單日確診首破2000宗 外資行：2022年香港零售業增速降至0%、恒指首季下試21000點

【07：45】港股ADR收報24444點，跌112點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報58.56元，較港收市價低0.44元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報469.22元，較港收市價低2.78元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報118.91元，較港收市價高0.21元或0.2%。

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【07：30】市場關注烏克蘭局勢，及調整對聯儲局收水的預期，外圍劇烈波動。美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）再發表鷹派觀點，美股如坐過山車，道指反覆受壓。道指收市跌171點，報34566點；標指跌16點，報4401點；納指跌不足1點，報13790點。

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責任編輯：梁浩碩