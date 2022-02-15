▲ 【互聯網監管】中國擬加強網約車行業監管 違規公司若不改正可上報要求停業

中國交通運輸部、工業和信息化部、公安部等八部門修訂發布通知加強網約車行業聯合監管，對於存在嚴重違法違規行為的公司，經依法依規處理後仍拒不改正的，可逐級上報提請採取處置責令暫停區域內經營服務、暫停發布或下架APP、停止互聯網服務、停止聯網或停機整頓等處置措施。

交通運輸部、工業和信息化部、公安部、人力資源社會保障部、中國人民銀行、國家稅務總局、國家市場監督管理總局、國家網信辦等8部門聯合修訂發布《關於加強網絡預約出租汽車行業事前事中事後全鏈條聯合監管有關工作的通知》（簡稱《通知》）。

《通知》 增加了事前聯合監管要求，要求地方有關部門優化服務流程，嚴把行業准入關，督促網約車平台公司不得接入未取得相應出租汽車許可的駕駛員和車輛。同時，完善了全鏈條聯合監管事項。 將未取得網約車經營許可擅自從事經營活動；網約車平台公司向未取得相應出租汽車許可的駕駛員和車輛派單及未按規定向網約車監管信息交互平台傳輸有關數據信息；存在低價傾銷、欺詐、對個人在交易條件上實行不合理差別待遇；危害網絡安全、數據安全、侵害用戶個人信息權益；非法經營資金支付結算；侵害網約車駕駛員勞動保障權益；不依法納稅；危害公眾利益、擾亂社會秩序、影響社會安全穩定等8方面違法違規行為納入聯合監管工作事項。

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