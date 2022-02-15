  • 16°C
香港時間 : 2022215日 (二) 08:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【股神巴菲特】微軟宣布購動視暴雪前　巴郡購買約10億美元動視暴雪股票

股市 07:50 2022/02/15

分享：

【股神巴菲特】微軟宣布購動視暴雪前　巴郡購買約10億美元動視暴雪股票

股神巴菲特（Warren Buffett）旗下巴郡（Berkshire Hathaway）於（Microsoft，美：MSFT）同意以687億美元（約5353億港元）收購遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI）前，於第四季度建倉購買價值約10億美元動視暴雪股票。

微軟豪擲687億美元購動視暴雪、遊戲收入僅次騰訊Sony，詳情請看：【下一頁】

動視暴雪收報81.5美元，無升跌。

文件顯示，截至2021年底，巴郡持有1466萬股動視暴雪股票，價值9.75億美元，在動視暴雪流通股中佔比1.88%。

去年，動視暴雪遭指控存在性別歧視文化，股價一度低見56.4美元。微軟於1月中宣布有意以每股95美元的價格，收購動視暴雪，為美國科技公司有史以來最大的一筆交易，帶動動視暴雪股價今年累升約兩成，並將巴郡持股的價值增長至12億美元。若交易完成，巴菲特有望獲得可觀的利潤。

另外，文件顯示巴郡於第四季度增持雪佛龍954萬股，相當於增持三分之一至3820萬股，減持艾伯維、Visa等股票，清倉梯瓦製藥等。

【股神巴菲特】股神愛綠色！巴郡擬斥300億元投資建設可再生能源項目

【股神巴菲特】巴郡再度增持雪佛龍、清倉默克　蘋果仍是最重倉股

責任編輯：梁浩碩

美股 巴菲特 動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI）

上一篇文章

【盈喜|資源股】新疆新鑫料去年度盈利大增1.7倍　收入料升三成、電解鈷價量齊升

下一篇文章

【ET開市直擊】烏俄戰火一觸即發 美國加息點部署法？（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】憂俄烏局勢+儲局更鷹 道指挫171點 紐油升破95關
【美股收市】憂俄烏局勢+儲局更鷹 道指挫171點 紐油升破95關
【恒指ADR+夜期】阿里美股靠穩　夜期跌99點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股靠穩　夜期跌99點（不斷更新）
【學校停課】教育局延長暫停面授課堂安排至3月6日、取消小六最後一次呈分試　香港今增2071宗確診
【學校停課】教育局延長暫停面授課堂安排至3月6日、取消小六最後一次呈分試　香港今增2071宗確診
【大行報告】花旗調高滙豐HSBC目標價兩成　料英美加息將推高淨利息收入
【大行報告】花旗調高滙豐HSBC目標價兩成　料英美加息將推高淨利息收入
【HSBC滙豐】滙豐委任林慧虹擔任香港區行政總裁　林慧虹：要做「香港銀行」
【HSBC滙豐】滙豐委任林慧虹擔任香港區行政總裁　林慧虹：要做「香港銀行」
【HSBC】滙豐2月22日放榜　審議會否派息　分析料去年多賺1倍
【HSBC】滙豐2月22日放榜　審議會否派息　分析料去年多賺1倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款