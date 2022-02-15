▲ 【股神巴菲特】微軟宣布購動視暴雪前 巴郡購買約10億美元動視暴雪股票

股神巴菲特（Warren Buffett）旗下巴郡（Berkshire Hathaway）於（Microsoft，美：MSFT）同意以687億美元（約5353億港元）收購遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI）前，於第四季度建倉購買價值約10億美元動視暴雪股票。

動視暴雪收報81.5美元，無升跌。

文件顯示，截至2021年底，巴郡持有1466萬股動視暴雪股票，價值9.75億美元，在動視暴雪流通股中佔比1.88%。

去年，動視暴雪遭指控存在性別歧視文化，股價一度低見56.4美元。微軟於1月中宣布有意以每股95美元的價格，收購動視暴雪，為美國科技公司有史以來最大的一筆交易，帶動動視暴雪股價今年累升約兩成，並將巴郡持股的價值增長至12億美元。若交易完成，巴菲特有望獲得可觀的利潤。

另外， 文件顯示巴郡於第四季度增持雪佛龍954萬股，相當於增持 三分之一 至3820萬股，減持艾伯維、Visa等股票，清倉梯瓦製藥等。

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