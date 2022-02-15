[滙豐控股5] 滙豐傳計劃上調 投行初級銀行家獎金一倍

外電報道，滙豐(00005)為挽留人才，有意把旗下投資銀行的初級銀行家和交易員的獎金，大幅上調一倍。年資較深的員工，去年獎金傳較去年增加一成，和同業相若。滙豐對有關傳聞不予置評。

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消息指，滙豐環球銀行及資本市場部門對上一年下調15%，惟美國大行們積極上調員工薪酬，滙豐亦要回升獎金阻止年輕人才流失。

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另外，外電引述一份備忘錄和知情人士消息報道，滙豐繼去年瑞士私人銀行富裕客戶撤走10億美元淨值後，集團正在瑞士裁減110名支援員工，並縮減其在日內瓦的辦公空間。不少後勤職位被轉移到成本較低的地方，如波蘭和印度。滙豐回應稱，該行仍完全致力於瑞士業務，日內瓦的裁員不會對前線服務產生影響。

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