碧服收購長三角物管商 中梁百悦智佳服務

藍籌物管股碧桂園服務 (06098)再次出手併購同業。公司宣布收購中梁百悦智佳服務，形容對方是中國一家快速發展的物業管理服務提供商，業務遍及全國，其中大部分業務位於長三角。是次交易公司未披露作價。

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於2020年，中梁百悦智佳按簽約建築面積計算，在易居克而瑞（中國）的「中國物業服務企業合約規模榜五十強」中排名28，按在管建築面積計算在「中國物業服務企業在管規模榜百強」中排名37及易居克而瑞（中國）「中國物業服務企業服務力五十強」。

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碧服表示，收購事項將有利於集團加強在中高端住宅物業管理方面的品牌影響力，擴大社區增值服務潛力；且集團與中梁百悦智佳的項目在業務區域重合度較高，有利於未來在業務重合區域整合雙方優勢，降低運營成本，提高盈利水準。

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