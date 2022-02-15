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【消費情報】AlipayHK易乘碼用戶突破100萬 即日起正式覆蓋全港所有專營巴士

理財智慧 08:42 2022/02/15

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為推動全港智慧出行，AlipayHK專為本地公共交通研發的「易乘碼」（EasyGo），自2018年底推出後陸續應用於綠色小巴、港鐵、龍運巴士、新巴城巴、九巴、新大嶼山巴士和個別渡輪，亦將年內登陸電車。

【青姐話】疫情無限 唯有等V彈


全線超過4,000部九巴於2月13日全面可使用AlipayHK搭車後，2月15日（周二）起新大嶼山巴士旗下所有巴士亦可使用易乘碼，意味著AlipayHK智慧出行已覆蓋全港所有專營巴士。

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隨著AlipayHK覆蓋的公共交通工具範圍愈來愈廣泛，愈來愈多市民願意體驗流動支付乘車帶來的方便和快捷，現時AlipayHK開通易乘碼的用戶突破100萬，去年使用易乘碼平均每程車費近港幣8元，近八成用戶曾使用AlipayHK優惠支付車資，顯示中短途乘客更願意使用AlipayHK搭車，且配合其優惠令行程更化算。早晚上落班高峰易乘碼使用量尤為明顯，顯示用易乘碼搭車最受在職人士歡迎。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩今日宣佈，現時AlipayHK開通易乘碼的用戶突破100萬


支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示：「感謝公共交通工具營辦商支持及團隊的不懈努力，令AlipayHK成為目前覆蓋最多本地公共交通工具的電子錢包。現時AlipayHK用戶只需打開『易乘碼』掃描交通工具上的二維碼掃描器，即可一APP出行、暢通無阻。」

【職場熱話】上司疑有強迫症 不滿文件格式有偏差 竟罰下屬企走廊 打工仔：當我們是小學生咩？，詳見【下一頁


易乘碼（EasyGo）是全港首個應用於交通工具的流動支付服務，只要在搭車時將易乘碼向港鐵閘機、巴士或小巴等交通工具上的掃描器展示便能完成付款。跟付款碼不同，使用前需要在首頁的應用中心啟動易乘碼服務。除一般搭車付款功能，易乘碼更提供即時行車紀錄、路線圖、到站時間和提示等功能資訊。

【紓困措施】當局申請注資270億元　推出第六輪防疫抗疫基金措施，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

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