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【券商點睇】中國手遊發行商海外吸金勁 遊戲股點樣配置？

股樓投資 09:00 2022/02/15

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據Sensor Tower數據顯示，中國共34個手游發行商進入2022年1月收入榜的全球前100名，合計吸金22.6億美元。其中30家游戲發行商海外收入超過11億美元，佔總收入的51%。本期榜單中，騰訊（00700）、網易（09999）和米哈游佔據中國手游發行商收入榜前三名。

【同場加映】青姐話：疫情無限 唯有等V彈

騰訊遊戲1月的相應收入按月增長22%，旗下熱門手遊《王者榮耀》和《和平精英》佔據中國IOS手遊暢銷榜第一和第二。手游發行商米哈游在本期發行收入按月增長52%。此外，《文明與征服》的多文明題材和4X策略游戲玩法的組合發展潛力巨大。

【延伸閱讀】2022年部署：花旗料恒指上半年抵26000  全年28000 另推薦8股為今年首選，請按【見下頁

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銀河證券預期，長期來看遊戲行業仍具備較好的成長性，建議關注研發能力出色的騰訊、網易、三七互娛（深：002555）、祖龍娛樂（09990）及心動公司（02400）；中國出海社交平台在海外發展態勢良好，影響力和引領作用日益增強，建議關注赤子城科技（09911）、歡聚（YY）。

【同場加映】溫股知新：恒指區間上又落 高息國策股落鑊

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記者：林衛

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遊戲相關股 港股 三七互娛（深：002555） 心動公司（02400） 赤子城科技（09911） 網易－S（09999） 祖龍娛樂（09990） 中國

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