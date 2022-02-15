【券商點睇】中國手遊發行商海外吸金勁 遊戲股點樣配置？

據Sensor Tower數據顯示，中國共34個手游發行商進入2022年1月收入榜的全球前100名，合計吸金22.6億美元。其中30家游戲發行商海外收入超過11億美元，佔總收入的51%。本期榜單中，騰訊（00700）、網易（09999）和米哈游佔據中國手游發行商收入榜前三名。

【同場加映】青姐話：疫情無限 唯有等V彈

騰訊遊戲1月的相應收入按月增長22%，旗下熱門手遊《王者榮耀》和《和平精英》佔據中國IOS手遊暢銷榜第一和第二。手游發行商米哈游在本期發行收入按月增長52%。此外，《文明與征服》的多文明題材和4X策略游戲玩法的組合發展潛力巨大。

【延伸閱讀】2022年部署：花旗料恒指上半年抵26000 全年28000 另推薦8股為今年首選，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

銀河證券預期，長期來看遊戲行業仍具備較好的成長性，建議關注研發能力出色的騰訊、網易、三七互娛（深：002555）、祖龍娛樂（09990）及心動公司（02400）；中國出海社交平台在海外發展態勢良好，影響力和引領作用日益增強，建議關注赤子城科技（09911）、歡聚（YY）。

【同場加映】溫股知新：恒指區間上又落 高息國策股落鑊

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛