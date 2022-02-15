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【教育股】「雙減」後教培行業急轉型 新東方在綫仲可關注？

股樓投資 10:30 2022/02/15

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平安證券表示，「雙減」政策正式落地後，教培公司經營模式及估值體系遭受毀滅性打擊。現有資源必然向合規性業務傾斜，剝離K9業務尋求新發展方向成為必然。梳理目前教培上市公司業務轉型動態，素質教育、職業教育、教育硬件、「課後三點半」成為主要轉型方向。

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其中，素質教育與K9學科培訓供需兩端重合度高且市場空間大，是眾多公司選擇的重要方向，但其高端可選需求屬性、高度細分的小品類及供給標準化弱，使得行業內尚未出現大體量強供給的公司，同時教培機構轉型該方向要與目前眾多存量玩家進行競爭。此外，智能教育硬件市場處於風口期，目前市場主要包含傳統硬件企業、科技及互聯網企業、在綫教育公司三類市場參與者，教培公司轉型該方向具備內容及品牌優勢，但是硬件及渠道方面也存在不足，與其他企業合作成為快速切入該領域的重要方式之一。

【延伸閱讀】2022年部署：滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股，請按【見下頁

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至於「課後三點半」是「雙減」後政策鼓勵的主要方向，覆蓋學生面廣，市場空間大，處於爆發前期。對於企業而言，為課後三點半市場提供內容或技術，解決政府、學校、老師、學生/家長需求，將成為目前市場參與者的重要發力點。結合「雙減」政策下教培行業轉型的大背景，板塊尚無顯著向上趨勢，但平安證券仍然建議關注新東方在綫（01797），主要因政策&業務經營負面已出清；大學成人業務有望強勢反彈；機構業務、直播和硬件業務都是從0到1的新業務；新東方的人力、物力依然強勢，集團帳面現金超過300億元，俞敏洪帶領的核心人才隊伍依然在。而港股上市的新東方在綫承接了集團的很多戰略轉型方向，建議積極關注轉型機會。

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記者：林衛

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教育股 新東方在綫（01797） 港股 行業

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